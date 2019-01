Eleccions 2019

La Crida per Sabadell escull la seva llista electoral per les eleccions municipals

Aquest matí, a l’Espai Polivalent del Nord, la Crida ha celebrat la seva XVIIª Assemblea General. La participació de les adherides ha estat elevada, comptant amb més de cent persones, i l’atmosfera que s’hi ha respirat era d’il·lusió i ganes de seguir treballant per la ciutat. El portaveu Héctor Rodríguez Grimau considera que “els ja quasi quatre anys de mandat han permès engegar grans projectes per transformar Sabadell, però encara queda molta feina per fer. El nostre compromís és d’anar encara molt més lluny, i ens estem trencant el cap per construir les eines que necessitem per fer-ho.”

A l’assemblea s’han presentat els avenços del projecte de futur de la Crida (recolzats en les trobades obertes de Fòrum 2030) i s’ha tractat diverses qüestions importants en relació a les pròximes eleccions municipals: pressupost, campanya i llista. “La idea de la nostra campanya és clara: volem continuar amb els projectes iniciats i arrencar-ne de nous, volem seguir treballant amb totes les nostres forces per posar l’Ajuntament al servei de la ciutat i per fer de Sabadell una ciutat pensada per a les persones”, ha dit Rodríguez Grimau.

El procés de construcció de la llista electoral va començar fa tres mesos. A la fase inicial (entre el 22 d’octubre al 10 de novembre), totes les simpatitzants i adherides de la Crida van poder fer propostes de les persones per anar a la llista. Avui hem tancat aquest procés, al que les adherides han escollit la llista definitiva.

Declaracions dels primers 5 llocs de la llista:

Aurora Murilla (nº5): “Volem continuar treballant al costat de les entitats, promovent la cultura de la participació i trencant amb el clientelisme. Seguim creient en la independència de les entitats respecte a l’administració: s’han de poder dur a terme els projectes independentment de qui governi. Les associacions, entitats i col·lectius són el motor de Sabadell: mantenen la ciutat viva i vetllen perquè aquesta sigui una ciutat millor a la qual viure.”

Lluís Perarnau (nº4): “El projecte polític de la Crida va més enllà de ser al govern municipal o a l'Ajuntament. Es tracta de construir també des del moviment popular, des de l'autoorganització. El canvi polític i social que volem només l'assolirem amb un fort arrelament social i popular.”

Anna Lara (nº3): “Tenim molta experiència per afrontar un nou mandat, hem posat les coses en ordre i és un gran avenç. Des de la regidoria d’habitatge s’ha aconseguit reflotar VIMUSA, donar un nou impuls al parc públic d’habitatge, i caldrà que així ho seguim fent, habitatge 100% públic i per a la ciutat. Però també és urgent garantir l’accés universal a l’aigua i l’energia i de ben segur que això implicarà fer passos pel que fa als serveis.”

Nani Valero (nº2): “Avui és un dia el que els moviments socials, populars i culturals de la ciutat són representats per una llista de persones compromeses amb la ciutat. Tenim una gran responsabilitat per continuar governant per tota la ciutadania diversa i que des de la Crida incorporem les diverses mirades dels barris i la interculturalitat per construir una ciutat de totes i per a totes.”

Maties Serracant (nº1): “L'assemblea és optimista en la capaciitat de donar continuïtat al projecte de transformació de Sabadell. Conscients de la necessitat d'una major activació social, d'aconseguir una major corresponsabilitat per superar les dificultats assumint les contradiccions. L'assemblea ha fet una reflexió crítica de la situació de la ciutat treballant amb una mirada de futur amb un horitzó a llarg termini. Estem il·lusionades. Farem una campanya en positiu, amb la mateixa honestedat amb la qual treballem des del govern. Som la garantia d'un govern d'esquerres per seguir reconstruint Sabadell.”

Llista completa:

Maties Serracant Camps Nani Valero Moreno Anna Lara Llonch Lluís Perarnau Reyes Aurora Murillo Roman Adam Bonnin Blàzquez Laura Àlvarez Rodríguez Albert Gonzàlez Robles Deborah Serrano del Jesús Pau Avellaneda Garcia Georgina Monge López Isidre Soler Clarena Esther Saborido Vilardell Carlos Torres Rodríguez Txus Merino Asensio Eudald Griera Llonch Mireia Espejo Figuerola Rubén Cantó Aguilera Paqui Garcia Lorite Francesc Andreu Torrent Diana Rodríguez Grimau Albert Boada Cos Míriam Ferràndiz Saus Vicente Palomo Glòria Rubio Casas Alex Nicolaev Sochichiu Virgínia Domínguez Alvarez

Suplents:

Miguel Moreno Moreno, Julia Garcia Lorite, Ernest Espinós Gil, Montse Artés, Víctor López Simó, Tona Sallent Custodio, Oleguer Presas Renom, Carmina Carreras Rodríguez, Lluís Brunet Palou, Teresa Llamas Frías