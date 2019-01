Cultura

La Crida per Lleida-CUP demana saber la veracitat de l’acord amb la Generalitat per a la creació d’una biblioteca municipal

La Crida per Lleida-CUP demana saber la veracitat de l?acord amb la Generalitat per a la creació d?una biblioteca municipal

La Crida-CUP preguntarà al ple de divendres sobre els termes que han de permetre la creació d‘una nova biblioteca municipal a Lleida. La qüestió es formularà arran l’anunci de l’Ajuntament via premsa del passat 13 de desembre. En la notícia del diari Segre s’afirmava que“una de les primeres apostes del Pla estratègic de Cultura de Lleida és la proposta d’una nova biblioteca municipal” i afegia “la redacció del pla de biblioteques és un a aposta prioritària i en aquests moments es porten a terme estudis de viabilitat de diversos equipaments”.

La formació anticapitalista subratlla que en sengles reunions mantingudes el mes d’abril de 2017 per part de l’Ajuntament i Generalitat de Catalunya,es va notificar que el “Pla de biblioteques de la ciutat de Lleida” no es pot dur a terme sense que Ajuntament i Generalitat hagin arribat a un acord per tal de finalitzar el “Pla Ciutat de Lleida del servei de Biblioteques”, embastat i aturat des de l’any 2013. Es tracta del document que detalla quines han de ser les subvencions del PUOSC (Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya), o sigui el document bàsic que concreta com i de quina manera s’ha de dur a terme l’esmentat Pla de biblioteques.

Donada aquesta contradicció i la manca d’informació compratida amb la resta de grups polítics, la Crida-CUP preguntarà al ple si la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida ha arribat a un acord amb els Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya per finalitzar el Pla Ciutat de Lleida del Servei de Biblioteques. En cas afirmatiu, la formació demanarà conèixer-ne els termes d’aquest acord, així com els terminis de finalització del Pla conjunt entre ambdues administracions.