La 12a edició del Festival de Cinema Internacional del Baix Llobregat dedicada al cinema Asiàtic

Després de l'èxit de la programació de La Mostra de Cinema de la Mediterrània i del Llevant del Festival de Cinema Internacional del Baix Llobregat, la seva 12a edició continua ampliant les seves fronteres. Recordem que la nova estructura del certamen de CineBaix, que es va engegar ara fa un any, està formada per tres mostres de cap de setmana (asiàtica al gener, llatinoamericana al març i africana al maig) i la Festa Major, centrada en el cinema de la Mediterrània i el Llevant, al novembre. És precisament en aquell moment quan dona començament cada nova edició, i és per això que toca posar la mirada en la seva segona cita: la Mostra de Cinema Asiàtic.

Aquesta programació dedicada al cinema provinent d'Àsia tindrà lloc del 24 al 28 de gener. Serà un cap de setmana ple de sorpreses, on es donaran cita no només algunes de les pel·lícules més aclamades del 2018, sinó també nous títols que es veuran en exclusiva a les instal·lacions de CineBaix. Tampoc no faltaran alguns homenatges i un bon panel de presentacions i cinefòrums protagonitzats per convidats molt interessants, però encara és massa aviat: haurem d'esperar una mica per conèixer tots aquests detalls.