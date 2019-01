En Homenatge

L'STEi Intersindical se sma a les mostres de condol per Jaume March

L’STEI Intersindical s’afegeix a les mostres de reconeixement a la tasca de Jaume March i expressa el seu condol a la seva família i amics. Des del nostre sindicat recordam d’una manera especial la seva lluita coratjosa, sostinguda i del tot compromesa en defensa del català i d’un ensenyament de qualitat.

L’STEI Intersindical valora i agraeix la trajectòria de Jaume March, sempre vinculada al món de l’educació, com a docent i durant molt anys com a director d’institut. La seva darrera dedicació ha estat com a cap de Departament de la Direcció General de Planificació i Centres, una tasca en la qual ha invertit tots els seus sabers i esforços, al llarg d’aquesta legislatura.

El sindicat ha fet seves les paraules que avui matí li dedicava el seu director general Antoni Morante: en Jaume March ha estat un “apassionat de l’educació fins el darrer moment”.

La Unió Obrera Balear també ha lamentat la mort de March, «company de lluita contra el TIL del PP, motiu pel qual va patir les represàlies del Govern de José Ramón Bauzá».