llibertat d’expressió i de càtedra

L'STEi condemna les denúncies d'adoctrinament contra el professorat

L’STEI Intersindical expressa el seu rebuig i, alhora, la condemna més ferma davant les acusacions d’adoctrinament que s’han produït al llarg dels darrers dies per part de Ciudadanos i del candidat del Partit Popular a la Presidència del Govern de les Illes Balears, Gabriel Company.

La Intersindical considera inadmissible que, amb l’única intenció de rapinyar vots a les properes eleccions del mes de maig, aquests partits polítics posin en dubte la bona feina i la dedicació constant del professorat que es veu, una vegada més, indefens i desemparat davant les acusacions sense proves d’aquests autèntics incendiaris de la difamació i la intoxicació irresponsable.

L’STEI Intersindical considera que l’educació és també fomentar l’esperit crític, qüestionar-se totes les informacions que circulen pels mitjans en forma d’opinió publicada o per les xarxes socials. Segons els currículums vigents és una obligació que tenim envers el nostre alumnat, com també ho és fer conèixer a l’alumnat els fonaments de la societat democràtica i els drets i llibertats tan individuals com col•lectius, la nostra llengua pròpia i la nostra història.

Per aquest motiu, l’STEI Intersindical s’oposa a qualsevol intent de limitació de la llibertat d’expressió i de càtedra dels docents de les Illes Balears, es manté vigilant davant aquesta persistent campanya d’assetjament del professorat i, tan aviat com detecti el mínim indici de delicte, ho posarà en mans dels serveis jurídics i de les instàncies pertinents.