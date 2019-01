Ni presos ni exiliats

L’Assemblea presenta la campanya internacional del judici a l’1-O

Aquest dijous, l’Assemblea Nacional Catalana presentarà públicament la campanya de denúncia al judici de l’1-O, que pretén convertir en delicte un dret universal com el d’autodeterminació. L'entitat vol utilitzar políticament aquest judici com a eina de denúncia, i com a reivindicació de solidaritat internacional amb el dret d’autodeterminació del poble català.

L’objectiu de la campanya és precisament reivindicar aquest dret, exercit l’1 d’octubre del 2017, i que està en perill a l’Estat espanyol, que busca criminalitzar-lo i portar-lo a judici.

Per a fer-ho, es durà a terme una campanya internacional amb accions a diverses capitals europees. Aquest dijous, se’n donaran els detalls.