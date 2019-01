L'Assemblea Feminista La Ruda de Vilafranca s'apropa a la realitat refugiades amb la projecció dun documental i un debat

L’Assemblea Feminista La Ruda projectarà, dissabte 12 de gener a les 19h al Casal Popular de Vilafranca (C/ Sant Raimon de

Penyafort, 7), el documental Refugeless(Sense refugi). On es reflecteix la crisi humanitària de les migracions forçades a Europa com a conseqüència dels conflictes bèl·lics oberts a països com Iran, Iraq, Afganistan o Síria. Refugeless dóna veu a una sèrie de refugiades que es troben a països europeus com Alemanya, Suècia, Sèrbia o Hongria, entre d'altres.

A continuació, Clara Calvet i Alba Anjana Ràfols, dues voluntàries a Atenes, faran una ponència per relatar la seva experiència i punts de vista sobre una situació que coneixen de primera mà. Les dues ponents explicaran la situació polítco-social en què es troben aquestes persones, i també convidaran al debat i a la reflexió de les assistents.

La finalitat de l'esdeveniment és informar i visibilitzar aquesta realitat tan complexa, al mateix temps que pretén donar a conèixer a on es destinaran part dels beneficis del Calendari de Bruixes 2019 que ha elaborat el col·lectiu penedesenc: una casa d’acollida de refugiades del barri d’Exharcia, a la ciutat d’Atenes.