Judicis

L’Assemblea es mobilitza pel trasllat dels presos polítics

L’Assemblea Nacional Catalana es mobilitzarà demà durant tot el dia, quan es preveu el trasllat dels presos polítics cap a Madrid per afrontar el judici a l’1-O.



Al matí, diverses assemblees territorials de l’entitat organitzaran accions d’acompanyament a la comitiva només a carreteres catalanes, però en cap cas per obstaculitzar-ne la marxa. Ho faran amb pancartes i estelades i amb la voluntat de transmetre’ls força i escalf cap als presos i preses polítiques. Les convocatòries actuals són les següents:

5 h, al llarg del trajecte de Puig de les Basses a Brians 2.

6 h, al llarg del trajecte de Lledoners i Mas d'Enric a Brians 2.

7 h, al llarg del trajecte de sortida de Brians 2, únicament als trams de carreteres catalanes.

De totes maneres, per conèixer-ne els detalls, es recomana contactar amb les assemblees territorials de la zona.



A la tarda, s’organitzaran concentracions a les capitals de comarca, amb un missatge a transmetre: l’autodeterminació és un dret, no un delicte. A Barcelona, serà a les 19 h als Jardinets de Gràcia, però a cada lloc l’hora pot variar. Per això, des de l’Assemblea es recomana contactar amb cada territorial per saber on i quan es duran a terme les concentracions.



A més d’aquestes dues mobilitzacions, dilluns, 4 de febrer, s’iniciarà una acció permanent a la plaça Sant Jaume. A partir de les 9 h del matí, i fins a les 21 h, es desplegarà una pancarta, que apuntarà un missatge cap al Palau de la Generalitat, seu del Govern català.