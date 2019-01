Espoli fiscal

L'ASM reclama al Govern balear que mobilitzi la ciutadania contra l'espoli fiscal

Davant la retallada de la inversió estatal a les Illes, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha reclamat al Govern balear que superi l'etapa de les queixes i lamentacions i convoqui la ciutadania al carrer per manifestar el rebuig al maltracte fiscal històric que rebem de Madrid. Per altra banda, considera que els pressuposts estatals de 2019 demostren, una vegada més, que Espanya no té remei i que l'única via realista per aconseguir una inversió pública justa a Mallorca és comandar a ca nostra i gestionar els nostres imposts, és a dir, exercir el dret a decidir i disposar d'un estat propi.

Per a l'ASM, "els pressuposts dictats des de Madrid ens deixen 292 milions per davall de la mitjana, que representen 259,34 euros menys per habitant, i per a més escarni ens lleven 1.005 milions d'euros en concepte de "solidaritat", que se'n duen a regions espanyoles que reben molt més. Mentrestant, a les Illes Balears arrossegam uns 5.000 milions de deute històric per la manca de finançament, segons càlculs de la Conselleria d'Hisenda, del total de 8.800 milions de deute públic de la Comunitat Autònoma".

Aquestes xifres, l'Assemble considera que "per sí mateixes astronòmiques, queden empetitides devora l'espoli fiscal anual, del 14% del PIB segons les balances fiscals reconegudes per Madrid l'any 2008, que suposen 4.170 milions d'euros que se'n van cada any i no tornen. A tot això cal afegir el cost de la vida disparat per la insularitat, que havia de ser compensat per un REB del qual se'n parla fa més de 25 anys i que després de les promeses incomplides de PP i PSOE no arriba ni se l'espera",

Afirma l'entitat que "aquest tracte colonial que rebem d'Espanya és el que ens condemna a la manca d'escoles, hospitals, habitatge social, transport públic, serveis municipals de neteja, protecció del medi ambient i un llarg etcètera de serveis infradotats, dels quals ni tan sols podem garantir-ne el manteniment".

Puntualitza que "davant aquesta agressió contínua al nostre poble, que patim d'ençà que vam perdre la independència econòmica fa tres segles amb la invasió de les tropes borbòniques, no serveixen de res les lamentacions, les queixes o els precs a Madrid. La via reformista, representada per moviments com la "Plataforma per un bon finançament", s'ha demostrat impossible i per aquest motiu des de l'ASM ja vam decidir en el seu moment no formar-ne part".

Demana que "O bé el nostre Govern lidera una gran mobilització popular contra l'espoli fiscal, reeditant la protesta que va tenir lloc a Palma l'any 1916 contra l'acarnissament del Ministeri d'Hisenda amb Mallorca, o correm el perill que el malestar de la gent sigui utilitzat per l'extrema dreta espanyolista per arreplegar vots, acabar amb l'escàs autogovern que tenim i redoblar l'explotació colonial de les nostres illes".