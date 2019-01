Municipals 2019

Guanyem Badalona en Comú engega les primàries amb la vista posada en el front d’esquerres a les municipals

El passat dissabte 26 de gener es va iniciar el procés de primàries de Guanyem Badalona en Comú per tal d’elaborar la llista electoral de cara a les eleccions municipals del proper mes de maig. En una primera fase, que acabarà dimarts 29 de gener, totes les persones membres de ple dret de l’organització municipalista decidiran qui forma part de l’equip de 20 persones, encara sense un ordre definit. Serà posteriorment, dissabte 9 de febrer, quan l’Assemblea de la formació ratificarà la proposta de llista electoral, ja ordenada, que proposarà el propi equip de 20 persones. D’aquesta manera, i amb Dolors Sabater com a cap de llista, Guanyem decidirà les 21 persones que encapçalaran la seva proposta de butlleta electoral per consensuar amb altres formacions d’esquerres de la ciutat, amb les que actualment es negocia una candidatura conjunta.

Les candidatures a les primàries són individuals (consultables a https://guanyembadalona.org/primaries-2019) i totes les persones que consten en el cens electoral podran votar-ne fins a un màxim de 20. De les persones candidates cal destacar-ne la majoria de dones (15 en total, per només 9 homes), la gran diversitat territorial, la intergeneracionalitat, així com també els diversos camps de l’activisme d’on provenen.

En paraules d’Anna Regalón, portaveu de la Comissió Electoral de Guanyem “Engeguem aquestes primàries amb la voluntat de definir les persones que Guanyem oferim per sumar al front d’esquerres que estem construint juntament amb altres formacions de la ciutat, obrint la porta també a la posterior incorporació de persones independents”. I segueix “Tot aquest equip de treball serà el que acompanyarà la cap de llista Dolors Sabater en el seu retorn al govern de la ciutat, per seguir impulsant les polítiques engegades durant els 3 anys del govern de canvi 2015-2018”.

I és que cal recordar que aquest procés de primàries se celebra alhora que segueixen les converses i negociacions de Guanyem Badalona en Comú amb altres forces d’esquerra de la ciutat per bastir un front ampli que guanyi les eleccions municipals i recuperar així el govern de la ciutat, que va canviar de mans arran de la moció de censura del passat mes de juny de 2018.