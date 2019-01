Guanyem Badalona condiciona l’aprovació del pressupost a una negociació conjunta dels grups municipals amb el govern local

El grup municipal de Dolors Sabater considera que al govern local li toca liderar una negociació amb tots els grups que van permetre l’aprovació inicial del pressuposts. Guanyem demana a la resta de grups municipals que s’autoconvoquin si el govern o l’alcalde no entoma la seva responsabilitat de lideratge

Dolors Sabater i el seu grup municipal, Guanyem Badalona en Comú, han declarat que no entenen “la passivitat i manca d’iniciativa” que té, segons el seu criteri, el govern municipal sobre la negociació del pressupost 2019 de l’Ajuntament de Badalona. Sabater ha instat a l’alcalde i al govern municipal a que entonim el lideratge institucional que els hi pertoca i convoquin urgentment una reunió de negociació multibanda amb tots els grups municipals que van permetre l’aprovació del pressupost (votant a favor o abstenint-se), és a dir, tots excepte el PP. “Tenim poc temps i hem de negociar amb total transparència. Perquè podem votar a favor necessitem saber què negocia per altra banda el govern amb la resta de grups municipals”, ha justificat així la petició Dolors Sabater.

La proposta de pressupost va ser aprovada inicialment al ple de desembre amb els vots a favor de Guanyem i ERC i l’abstenció de la resta, superant així el bloqueig que volia imposar el PP d’Albiol amb els únics vots contraris dels seus 10 regidors. Dolors Sabater va justificar llavors els vots de favor per “poder obrir una negociació” després de reiterar la petició al govern del PSC que retirés el punt del Ple per no haver fet una negociació prèvia amb els grups municipals. “Sembla que el govern no volia aprovar el pressupost llavors i sospitem que tampoc vol ara. Prefereixen tenir una excusa per justificar la seva inacció política bolcada únicament a l’electoralisme”, ha declarat Sabater.

Davant la manca d’iniciativa del govern local, el grup de Guanyem Badalona en Comú ha demanat per escrit a tots els grups municipals (excepte el PP) que s’autoconvoquin per apropar postures si l’alcalde o els seus regidors amb competències no entonem el lideratge institucional de la negociació pressupost`ria.

Segons ha informat, també, Guanyem Badalona en Comú, el seu grup només ha realitzat una reunió amb el govern municipal des de l’aprovació inicial del pressupost, i que encara no tenen resposta concreta com s’ha demanat sobre algunes partides del pressupost. També han confirmat que el grup ha presentat al·legacions, en temps legal i forma, de caràcter tècnic al pressupost. Segons Guanyem, el pressupost es va aprovar de manera inicial estant l’expedient incomplert: mancaven els informes d’intervenció i la justificació del pressupost d’algunes empreses públiques i departaments de l’Ajuntament.