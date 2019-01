Pobresa energètica

Els grups municipals d'ERC Badalona, Guanyem BDN en Comú i ICV-EUiA donen suport a la manisfestació a Sant Roc

Els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Guanyem Badalona en Comú i Iniciativa per Catalunya Els Verds i Esquerra Unida i Alternativa, davant del lamentable incendi que va patir Sant Roc el 5 de gener passat, i tenint en compte algunes reaccions polítiques posteriors, han anunciat la presentació d'una moció conjunta el el proper Ple ordinari del mes de gener en què proposarem mesures per fer front a la pobresa energètica i minimitzar els riscos per la seguretat i que participaran a la manifestació que sota l’eslògan “La pobresa mata” han convocat diverses entitats ciutadanes per demà dissabte a les 17h a Sant Roc.

Dolors Sabater ha acusat Albiol de perjudicar a totes les víctimes de l’edifici incendiat amb la seva querella

Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona fins el juny de 2018 quan un pacte de PP, PSC i Cs la va fer fora, ha censurat durament avui a Xavier García Albiol del PP després de conèixer les seves intencions de presentar una querella contra el veïnat que suposadament va provocar l’incendi de l’edifici de Sant Roc. “No ha passat ni una setmana de l’incendi que el candidat del PP a Badalona sense respectar el dol oficial està fent electoralisme barat amb els morts i les víctimes de l’incendi”, ha declarat Sabater, que ha recordat que encara no es coneix el resultat de l’informe de la policia científica i, per tant, no es pot especular amb les causes de l’incendi. Sobre la querella criminal per “homicidi imprudent” que Albiol ha dit que presentarà ha comentat que “això és treballar contra tot el veïnat dels blocs de l’edifici, donat que facilita a l’empresa asseguradora del bloc per al·legar que no pensa fer-se responsable i pagar els desperfectes perquè, com que s'ha comès un delicte, no entra dins de les clàusules de l’assegurança”. “Albiol en comptes de querellar-se contra les empreses que promouen la precarietat, es querella contra la baula més feble”, ha seguit Sabater.

Guanyem Badalona demana al govern local que mogui fitxa

Per tot això, el grup municipal de Dolors Sabater, Guanyem Badalona en Comú, demana a l’alcalde sorgit de la moció de censura que “mogui fitxa” davant el que ha calificat de “electoralisme miserable” d’Albiol i el PP. Concretament, ha demanat que convoqui urgentment el Pacte Local per la Convivència (format per partits i entitats socials de la ciutat) i que continuï la feina feta pel govern que va liderar reunint la comissió mixta entre tècnics municipals, Mossos, Guàrdia Urbana i Endesa per tal d’aconseguir que l’empresa distribuïdora d’energia es faci responsable de regularitzar els comptadors i fer les inversions necessàries en les instal·lacions velles.

Dolors Sabater i Guanyem Badalona també han anunciat que participaran en la manifestació que diferents entitats del barri estan convocant per aquest dissabte a les 17h, que sortirà de l’edifici afectat i que portarà per lema “La precarietat mata: habitatge digne”.