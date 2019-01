Vaga

El Comitè d'Empresa crida a concentrar-se en suport a la vaga de Cacaolat

En el cinquè dia de vaga indefinida de la plantilla de Cacaolat contra l’obligatorietat de l’empresa de treballar caps de setmana d’estiu i desembre, el comitè de vaga ha rebut una citació d’Inspecció de Treball per realitzar demà una reunió de negociació amb l’empresa.





Aquesta nova reunió es fa en un context on l’activitat de la fàbrica està aturada al 100%, s’estan registrant casos de desabastiment de producte, així com una molt important campanya solidària de suport als vaguistes en forma de múltiples accions que han carregat de força i moral a la plantilla. No paren de crèixer també tan establiments que es neguen a servir productes de la marca mentre hi hagi vaga com crides de molts usuaris a les xarxes socials a no consumir-ne com acte de solidaritat





Des de la secció sindical de la CGT a Cacaolat s’ha activat una caixa de resistència per a que es pugui aguantar la vaga el temps que calgui fins que els drets dels i les treballadores siguin respectats. A proposta de la CGT es fa una crida a participar en una CONCENTRACIÓ de suport pel proper dimecres a les 12:00 davant la porta de la fàbrica.

No és temps de mitges tintes ni de cedir més drets laborals.





Els i les treballadores de Cacaolat tenen la capacitat productiva a les seves mans, mostrant el poder i la força que tenim com a classe treballadora. L’empresa decidirà el nivell de pèrdues que val mantenir la prepotència mantinguda fins ara en les relacions laborals.