Refugiats i migrants

Dolors Sabater proposa una declaració institucional al Ple de l’Ajuntament de Badalona a favor del vaixell de "Proactiva Open Arms"

Dolors Sabater i el seu grup municipal, Guanyem Badalona en Comú, ha presentat una moció al Ple ordinari de l’Ajuntament de Badalona en suport a l’oenagé badalonina Proactiva Open Arms i per la llibertat del seu vaixell retingut pel govern espanyol al Port de Barcelona des del passat 17 de gener. La moció, a la que s’han sumat ja els grups municipals d’ERC i ICV-EUiA, es proposarà demà durant la Junta de Portaveus perquè es transformi en Declaració Institucional que es pugui llegir durant el Ple que es celebrarà demà dimarts 29 de gener a partir de les 6 de la tarda.

Els acords de la moció insten al Govern espanyol que ordeni a la Capitania Marítima deixar en llibertat el vaixell bloquejat ‘Open Arms’ al Port de Barcelona perquè pugui continuar realitzant la seva tasca de salvament marítim al mediterrani “amb la valentia i determinació amb que l’ha dut a terme fins ara”. També recorda que és la Capitania Marítima del port, que depèn del Ministeri de Foment, qui ha denegat el retorn del vaixell a la zona de rescat on l'any passat van salvar la vida a milers de persones. Precisament la decisió va arribar pocs dies després del quart desembarcament de l'Open Arms a l’estat espanyol, que, des de juliol, ha portat prop de 450 persones rescatades del mar mediterrani. Capitania Marítima justifica la seva decisió enumerant una llarga llista d’incompliments de convenis internacionals, però cap d'ells és responsabilitat directa del vaixell. El text presentat per Guanyem recorda, però, que tal i com recull també el dret internacional, “els nàufrags són passatgers fortuïts i no es pot considerar que s’incompleixi cap de les normatives aplicades”.

La moció també recorda que aquesta oenagé és una entitat de Badalona reconeguda arreu del món per la tasca dels seus voluntaris i de la que des de la ciutat s’han fet nombroses mostres de l’orgull que li representa. Exemples com quan es va decidir encarregar-li el pregó de les Festes de Maig 2016, o les visites multitudinàries a l’antic vaixell ‘Astral’ ancorat al Port de Badalona.

“No podem permetre que el govern del PSOE es posicioni al costat de l’extrema dreta europea que no permet salvar vides al mediterrani dels refugiats provocats per una Unió Europea que continua mirant cap a una altra banda”, ha declarat Dolors Sabater, recordant la similitud d’aquesta decisió del govern espanyol amb l’incident provocat al març de l’any passat al port de Sicília, Itàlia. Llavors, el govern italià va confiscar el mateix vaixell ‘Open Arms’, acusant l’entitat d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal, després que fossin desembarcades en territori italià 216 persones immigrants que havien estat rescatades en aigües internacionals davant les costes de Líbia. Arran d’aquests incidents, durant el Ple ordinari de l’Ajuntament de Badalona corresponent al mes de març de 2018, es va llegir una declaració institucional de suport a l’organització no governamental. En aquesta declaració es rebutjava el tracte de les autoritats italianes envers Proactiva Open Arms i es demanava que deixessin en llibertat el vaixell detingut perquè pogués continuar realitzant la seva tasca. La declaració instava també a les institucions supramunicipals i a les autoritats de l’Estat a donar recolzament a l’ONG i emprendre accions en la seva defensa davant on calgui.

Dolors Sabater, llavors com alcaldessa de Badalona, va acompanyar a representants de ProActiva Open Arms com Òscar Camps i una delegació d’eurodiputats, fins a Nàpols per reunir-se amb l’alcalde de la ciutat, Luigi de Magestris, per exposar la situació del vaixell de salvament humanitari de l’ONG. La reunió va servir per signar un manifest conjunt per demanar l'alliberament del vaixell de Proactiva Open Arms i criticar el seu "segrest", aconseguint que una primera autoritat italiana es distanciés de la decisió del seu govern estatal. El vaixell va ser finalment alliberat el 16 d’abril de 2018.