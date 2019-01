pressupostos

Dolors Sabater exigeix desbloquejar una campanya antiracista com a condició per aprovar el pressupost

Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona fins al juny del 2018, ha presentat avui la campanya "Llença els rumors", una campanya dissenyada durant el seu mandat i que tenia planificada per a difondre's públicament la passada tardor. Acompanyada de Fàtima Taleb, regidora del seu grup municipal i responsable al seu govern de les competències de participació i convivència, han denunciat que el govern sorgit de la moció de censura PP, PSC i C's té bloquejada aquesta campanya i totes les iniciatives al voltant de la convivència, impulsades durant els tres anys que va durar el seu mandat.

La campanya "Llença els rumors" va començar als 2017 amb un procés participatiu on, en diferents sessions presencials distribuïdes pel territori, hi van participar entitats veïnals i tècnics municipals. All 2018 es van formar més de 50 agents antirumors amb cursos impartits per especialistes mediadors a diferents seus de districtes i es van recollir propostes per preparar la campanya de comunicació. Durant aquestes sessions es van escollir els principals lemes de campanya, és a dir, els rumors més sovintejats a la ciutat que cal "desmuntar". Posteriorment, i finançat per la Diputació de Barcelona, es van dissenyar els materials de campanya en una agència de publicitat. Sabater i Taleb han assegurat que estava tot preparat per a difondre els materials durant la passada tardor. De fet, han pogut ensenyar exemples de materials en roda de premsa: un pòster amb un "rumor" racista llençat a un cubell d'escombraries: "A l'IMPO només donen feina als moros i gitanos". Aquest rumor, que fa referència a la creença de caràcter racista que al servei municipal d'ocupació es contracta majoritàriament a persones d'origen estranger, ve desmuntat amb informació contrastada sobre les principals nacionalitats de les persones contractades al darrer any (on un 94% són ciutadans de l'estat espanyol).

Segons Fàtima Taleb: "Seria una irresponsabilitat no portar a terme aquesta campanya que és molt important per contrarestar els falsos rumors que afecten de manera negativa a la convivència en la diversitat". Per Dolors Sabater, la suspensió d'aquesta campanya s'emmarca dins del bloqueig de la institució que ha suposat la moció de censura: "Aquest bloqueig és especialment greu en temes de convivència. S'ha tancat el centre de suport a persones nouvingudes i s'han aturat campanyes com aquestes que mai s'han fet a Badalona com si s'han fet a altres ciutats de l'entorn".

Guanyem Badalona en Comú es troba en plena negociació amb els regidors del PSC per a aprovar definitivament el pressupost municipal per al 2019, que se sotmetrà a votació dimarts vinent al Ple de la ciutat. Sabater ha condicionat el vot positiu del seu grup municipal a la posada en marxa de la campanya. "Amb la convivència no s'hi juga, és imprescindible que aquesta campanya es tiri endavant. Sobretot ara, on hem de partir la demagògia racista per part de líders polítics en precampanya electoral", ha declarat l'exalcaldessa en referència al líder del PP badaloní conegut per les seves declaracions xenòfobes.