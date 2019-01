Violència masclista

CUP Reus: «No volem gestionar misèries, volem recursos eficaços per combatre el masclisme: ens estan matant per ser dones"

La CUP de Reus ha començat la roda de premsa condemnant l’assassinat masclista que es va produir ahir a la nostra ciutat: «Som al començament de l’any 2019 i ens segueixen matant pel fet de ser dones». La portaveu de la formació, Marta Llorens, ha carregat contra les «polítiques reactives» i la «gestió de les misèries pressupostàries» en matèria de gènere i igualtat.

«Volem recursos eficaços per combatre el masclisme, és una qüestió estructural», ha dirigit Llorens al paper de l’administració. A més, ha assenyalat que «l’edat de l’agressor i la víctima, menor d’edat, ens obliga a fer èmfasi en el context educatiu i en els espais de socialització dels joves».

«No n’hi ha prou amb plans d’igualtat formals: primer, cal un abordatge de totes les violències masclistes. Seguidament, hem d’impregnar de feminisme i perspectiva de gènere totes les polítiques públiques, des de l’educació i la salut a l’habitatge», ha conclòs Marta Llorens. Aquest vespre, a les 20 hores a la plaça del Mercadal, el col·lectiu feminista ha convocat una concentració en rebuig al feminicidi, a la qual la CUP s’hi sumarà.

La CUP critica la sentència que anul·la una multa de l’Ajuntament de Reus pels pisos buits del BBVA

Ahir es va conèixer de l’Ajuntament de Reus contra el BBVA per tenir permanentment desocupats immobles a la ciutat, contravenint les lleis d’emergència social en l’àmbit de l’habitatge.

Marta Llorens assegura que la sentència «no invalida la potestat sancionadora dels Ajuntaments i la Generalitat als bancs per tenir habitatges desocupats quan han de complir una funció social, sinó que esmena un error del procediment administratiu». A més, ha carregat contra la «irresponsabilitat del BBVA» en recórrer una sanció de 22.000 euros perquè, al parer de la formació, «el que hauria de fer és posar els pisos a disposició de l’administració quan hi ha gent que els necessita».

Per la seva banda, el regidor cupaire Edgar Fernàndez precisa que «els objectius de les sancions són dinamitzar els immobles desocupats. A Reus, hi ha 1900 pisos buits, la majoria en mans de quatre bancs. El BBVA només en va posar 19 a disposició de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya».

La CUP proposa la constitució del Consell Municipal d’Habitatge a Reus

«Ens resistim a convertir la qüestió de l’habitatge en una guerra de posicions entre partits, cadascú a favor de la seva parcel·la» ha afirmat Fernàndez, qui també assegura que «la Comissió Especial de Polítiques d’Habitatge té un recorregut molt limitat».

«Parlar d’habitatge vol dir parlar de persones: de les persones en risc de vulnerabilitat social, dels veïns i veïnes que conviuen amb les connexions irregulars al subministrament, dels petits propietaris que no tenen recursos per adequar els seu pisos». Per això, la CUP proposa abordar les polítiques d’habitatge al municipi des d’aquesta «triangulació», sempre «partint de garantir l’accés a l’habitatge a tothom».

Per tot això, la CUP defensa la constitució d’un Consell Municipal d’Habitatge a Reus, obert a la participació de les comunitats i associacions de veïns, entitats en defensa del dret a l’habitatge i propietaris immobiliaris. Ho proposarà a la Comissió Especial de Polítiques d’Habitatge, prèvia al ple de l’11 de febrer, per aconseguir una posició consensuada de tots els grups municipals.

A més, la CUP manté que les funcions i objectius del Pla Local d’Habitatge no s’estan desplegant i que «és urgent recuperar-les» ja que, entre d’altres coses, planteja la mobilització de pisos buits per incorporar-los al parc públic i a la borsa de lloguer assequible. Paral·lelament, de cara als mesos de febrer i març, la CUP de Reus farà taules veïnals per abordar el dret a l’habitatge, les ocupacions de pisos buits i la pobresa energètica al municipi.