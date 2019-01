Lluita feminista

Crida a participar a la primera Assemblea Oberta Feminista a Cambrils

Serà el dissabte 19 de gener, de 10 a 12 h al Casal Popular El Polvorí

El col·lectiu Feminista de Cambrils ha fet una crida a participar el proper dissabte a la 1a Assemblea Oberta Feminista de la localitat. L'assemblea feminista neix arran del petit grup que es va crear el passat 8M durant la vaga general a Cambrils.

Donada la situació social, política i judicial actual i les últimes sentències que atempten directament contra les dones i els seus drets, i ara, a més a més, amb la deriva de l'extrema dreta, consideren que és més necessari que mai, l'existència d'un espai feminista a nostra població.

L'obertura del Casal Popular, El Polvorí, un espai autogestionat que no depèn de les institucions, els ha permet fer un pas endavant i tenir un espai propi de treball i reunió on establir l'assemblea feminista de Cambrils.

L'any passat es va realitzar un acte a la plaça de l'Ajuntament, després de l'acte institucional, organitzat per les dones que formaven part del CDR de Cambrils, les quals van participar de les trobades amb la Plataforma 8M del Camp.

També es van organitzar amb protestes quan van sortir les dues sentències de La Manada: "No és un abús, és una violació".

L'última acció realitzada va ser durant la Festa Major de la Mare de Déu del Camí, on van encartellar tots els espais (places, zones de festa i les mateixes barres, parlant amb cada col·lectiu que les gestionava) amb cartells informatius d'actuació davant de les agressions masclistes. Es va decidir dur a terme aquesta acció en resposta a l’absència d’iniciativa de les institucions que, tot i comptar amb la campanya "No és no", subvencionada per la Generalitat, no van apostar per dur a terme cap acció en la línia de la prevenció i erradicació de les violències masclistes en els espais de festa.

Ho tenen clar, juntes són més fortes i puntualitzen que cal "organitzar-nos i empoderar-nos contra el patriarcat, ja que només la sororitat ens permet defensar-nos".