Dret a decidir

Commemoració a les Coves de Vinromà del centenari de la declaració valencianistes

Seguint en el programa traçat l´any passat, iniciat el 5 de juliol a València i que va tindre la Base I per protagonista. Van saltar a la Base III i el lloc escollit va ser Betxí “bressol del moviment valencianista” en paraules de Vicent Tomàs i Martí, activiste nacionalista a principis dels anys 20, en els aplecs de la muntanyeta de Sant Antoni.

Continuaran en les comarques septentrionals i desenrotllarem la Base V de la Declaració, tenint per conductor Vicent Pitarch, membre de la Secció Filològica de l´Institut d´Estudis Catalans i autor d´uns quants llibres sobre el nostre idioma.

La llengua és un element de la nacionalitat que en el nostre cas juga un paper de primer orde. A nivell oficial no sempre té el mateix tractament a Europa: Suïssa, Bèlgica i Finlàndia ens aporten solucions amb matisos diferents. "Vorem quin pot ser el lloc que ocupe la nostra parla en la societat valenciana que volem per al futur".

Ara a la travessia pels camins de la nostra realitat nacional també a les Coves amb la Base VIII, que tracta de les relacions de l´Estat Valencià restablit. Mancomunitats, federacions, confederacions i altres formes d´establir lligams podrem desplegar els valencians i valencianes en exercici de la nostra sobirania, cosa que ara ens està vedat. Ens acompanyarà per esta via Carles Mulet, senador per Castelló.

La connexió amb el conjunt de les bases de la Declaració Valencianista, estarà a càrrec de Consol Barberà, membre de la direcció de Decidim, regidora a l’Ajuntament d’Alaquàs, llicenciada en psicologia i en ciències de l'educació i diplomada en Treball Social.