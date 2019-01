habitatge

Carles Riera: “La Generalitat ha de triar entre la vida de les persones o els interessos dels bancs i les ingerències del TC”

La CUP Crida Constituent vol posar de manifest que en el marc autonòmic les administracions i les institucions segueixen sense tenir marge per legislar a favor de les classe popular i treballadora, després de que el Tribunal Constitucional Espanyol hagi retallat part de la llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial que havia estat aprovada pel Parlament de Catalunya i posteriorment suspesa per aquest tribunal i insta a la Generalitat a aplicar els punts suprimits.

Tot i que aquesta llei hagi estat declarada constitucional, la CUP-CC denuncia que els articles més importants i que segons l’organització “ja eren de mínims”, han estat retallats. “Les ingerències constants del Tribunal Constitucional impedeixen portar a terme qualsevol mesura ni que sigui pal·liativa des de les institucions autonòmiques i vulneren els drets fonamentals de la ciutadania”, ha assegurat el diputat de la CUP-CC, Carles Riera, fet que ha quedat palès amb la supressió dels punts 2, 3 i 4 de l’article 17 de la llei 4/2016 que fan referència a l’expropiació dels pisos buits per ser atorgats a les persones en risc d’exclusió residencial.

“Davant de l'estafa generalitzada contra la classe treballadora que han perpetrat les entitats bancàries amb plena impunitat, la Generalitat ha de decidir entre desobeir a favor de la vida de les persones o seguir protegint els guanys dels bancs i dels especuladors”, ha afegit Riera.

Per aquest motiu, la CUP-CC exigeix al govern de la Generalitat:

Rehabilitar integrament i de manera urgent la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial i la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica atacades pel Tribunal Constitucional Espanyol.

Prohibir immediatament tots els desnonaments de lloguer i d’hipoteques i no multar l’ocupació per raons econòmiques. En aquest sentit, cal que el govern aturi immediatament tots els operatius policials de desnonament i destini recursos a garantir alternatives habitacionals per a tothom. A Catalunya hi ha 1.700 antiavalots de Mossos (BRIMO i ARRO) i els desnonaments són la seva principal tasca.

Fer una planificació urbanística protegint el dret a l'habitatge des de les institucions en aquells barris on el lloguer no és una alternativa viable i estable.





Mesures per garantir el dret a l’habitatge

És urgent expropiar, per raons d’interès general i sense compensació, tot el parc d’habitatges buits en mans dels bancs i els grans tenidors que hem rescatat entre totes, i incorporar-los a un parc públic d’habitatges.