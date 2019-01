Eleccions 2019

Capgirem Vic organitza dues jornades obertes a la ciutadania per construir col·lectivament el programa electoral de les municipals

Capgirem Vic es troba en fase de redacció del programa electoral per a les eleccions municipals del maig d'enguany. Per tal que aquest procés es faci col·lectivament, s'ha organitzat «Reprogramem Vic», una iniciativa que engloba dues jornades de treball. Ambdues matinals tindran lloc durant els propers dissabtes 26 de gener i 9 de febrer al centre cívic Can Pau Raba, de deu del matí a una del migdia.

Cada jornada tindrà dues taules de treball que es duran a terme simultàniament. El que es pretén és posar sobre la taula i debatre temes com la Cultura, l’Art, l’Esport, el Treball, els Serveis Municipals, l’Urbanisme, el Comerç o la Inclusió Social, tenint en compte la realitat de tots els col·lectius de persones.

En concret, el dissabte 26 hi haurà una sessió de la jornada sobre Cultura, Art i Esports, i una altra sobre Treball, Sindicalisme i Serveis Municipals. El dissabte 4 de febrer n’hi haurà una sobre Model de Ciutat, Urbanisme, Mobilitat i Comerç, i una sobre Inclusió i Cohesió Social. En cap de les taules hi haurà ponents expressament convidats, sinó que està oberta a tota la ciutadania en general i les diferents entitats que ja estan treballant en les diferents temàtiques.

L'assemblea de Capgirem Vic pretén, d'aquesta manera, treballar conjuntament amb la resta de col·lectius i associacions de la ciutat, per repensar col·lectivament el programa electoral i integrar totes aquelles propostes que es puguin dins els objectius a assolir durant la propera legislatura.

Des de Capgirem Vic animem i convidem a la gent a participar de l'assemblea i d'assumir-la com una eina bàsica per capgirar Vic i construir col·lectivament una alternativa guanyadora que posi fi a 40 anys de govern de la dreta a la ciutat.