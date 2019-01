La campanya Alcem-nos arriba al Pirineu

Organitzacions de l'Esquerra indepentista ha portat al Pirineu la campanya ‘Alcem-nos’ amb un gran acte a Tremp aquest dissabte 2 de febrer al Teatre Lira.

La CUP i altres organitzacions de l’Esquerra Independentista han organitzat un concert, que serà l’acte central de la campanya Alcemn-nos al Pirineu, per aquest dissabte 2 de febrer a les 19h del vespre al teatre La Lira de Tremp. La campanya Alcem-nos! Des del primer dia dels judicis, aturem-ho tot té com a objectiu iniciar un cicle de protesta i mobilització popular de cara als judicis en contra del dret a l’autodeterminació i crear un front ampli de lluites en defensa dels drets

civils, socials i polítics i a favor de l’exercici del dret a l'autodeterminació.

La CUP i l’Esquerra Independentista consideren que l’autodeterminació és la única sortida política al conflicte que planteja l’Estat espanyol i per això cal que s’iniciï un nou cicle mobilitzador de protesta contra uns judicis sense cap garantia democràtica, que precisament volen condemnar l’exercici del dret a l’autodeterminació i la manifestació.

A més, cal que la clau dels judicis sigui l’activació popular, el desbordament, la resistència activa a la vulneració de drets polítics i civils, l’exercici de la desobediència civil activa i la construcció d’aliances internacionals que sumin forces contra la

vulneració de drets civils i polítics, i per l’exercici de la plena sobirania. Aquest concert també vol ser un acte de solidaritat pública cap a la nostra companya Mireia Boya, militant, ex-diputada i membre actual del Secretariat Nacional de la CUP, que afronta un judici per desobediència i que és la única represaliada del Pirineu i

l’Aran.

Al concert hi actuaran el cantautor de Xàtiva, Feliu Ventura, la lleidatana Meritxell Gené i Guillem Anguera de Mont-roig del Camp i autor del Disc Groc. Durant l’acte també hi haurà breus intervencions de Mireia Boya, Carles López (advocat de la Mireia en la causa contra l’independentisme), Carles Riera (diputat de la CUP-CC), Tamara Carrasco i Adrià Carrasco (membres de CDRs represaliats) i Clara Ponsatí (ex-consellera de JxSí i exliada). L’acte té el suport de l’Assemblea Nacional Catalana, de la Taula per Aran i dels CDRs i després de l’acte es farà un sopar-tertúlia. El proper dijous 31 de gener a les 12h a davant de la Lira (Tremp) us convoquem a una roda de premsa per presentar l’acte.