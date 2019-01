Lluita institucional

33 anys després, Reus tindrà un nou reglament de participació

Avui, la CUP de Reus assistirà a la presentació de l’esborrany del reglament de Participació de l’Ajuntament de Reus, un marc que tindrà la ciutadania per exercir el seu dret a la participació. El reglament que avui és vigent al nostre municipi es va redactar al 1986: és a dir, tenim un reglament de participació caduc, que fins a dia d’avui no s’havia actualitzat ni se n’havia promogut un de nou.

En els seus programes polítics, tant el del 2011 com el 2015, sempre ha prioritzat la participació i la transparència en front de l’opacitat i elitisme que sempre ha imperat en aquesta institució. A partir d’aquest marc, la CUP va presentar una moció per elaborar un nou ROM (reglament orgànic municipal) i un reglament de Participació Ciutadana, que va ser aprovada a inicis d’aquest mandat (14 de setembre de 2015).

Fruit d’aquesta moció, el govern municipal de Reus va anunciar que faria un procés ciutadà per elaborar el Reglament de Participació. Alhora, la CUP en va fer un amb la implicació d’unes 40 persones, força de les quals no formaven part del nostre entorn immediat. Les conclusions i propostes van ser presentades a la Comissió de Participació de l’Ajuntament.

El febrer del 2016, la CUP i el govern van pactar els pressupostos municipals , entre les quals hi havia el de dedicar un 25% del pressupost en inversions del 2017 en forma de pressupostos participatius. El juny del 2016 la CUP va presentar una moció per insistir en la implementació dels pressupostos participatius. El 2017 el govern va incomplir el pacte i no es va arribar enlloc. Finalment es van dur a terme els pressupostos participatius per a l’exercici del 2018.

Des de la CUP es pensa que té el dret i el deure fins i tot com a retiment de comptes als nostres votants i als que no ho són, de destacar que hem complert amb la part de programa electoral sobre Participació i Transparència fins on el fet de ser a l’oposició ens ha permès.

Per acabar, en aquest nou Reglament de Participació hi ha aspectes que, de moment, queden al descobert o amb poca concreció. Entenem, però que aquest reglament és un marc referencial i obert, la qual cosa fa que si naltros governem, ens el puguem adaptar a la nostra línia política.

Per exemple: en àrees com cultura que viu tancada a la ciutadania, podríem configurar-la a través de propostes tant del món cultural com de la ciutadania en general.



"Ara ens toca estar amatents al desplegament del Reglament i a l’elaboració dels Plans estratègics que hi aniran lligats. També dels Pressupostos participatius, de la regulació dels Centres Cívics i de la creació d’òrgans de participació reals i amb poder de decisió. Per una ciutat viva, per una ciutat participativa", remarca la formació