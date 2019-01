medi ambient

'Per una mar sense plàstic' qualifica d'històrica l'aprovació de la Llei de residus a les Illes

El Parlament balear ha certificat el final dels residus més abandonats a les Illes aprovant avui una Llei de Residus pionera a als Països Catalans i que s'anticipa a les noves directives europees que pretenen posar fi als models de fabricació i consum basats en els productes d'un sol ús.

Després d'una legislatura plena de pressions per part de determinats sectors industrials, finalment la primera llei de residus a Balears ha vist la llum amb la intenció d'impulsar la prevenció, la reutilització, el reciclatge de qualitat i que els fabricants es facin responsables completament de tots els productes que posen al mercat.

Com a mesures destacades, la llei proposa la prohibició en dos anys dels principals productes d'un sol ús com bosses, envasos, càpsules de cafè, canyetes o tovalloletes i habilita la reintroducció del Sistema de Dipòsit pels envasos de begudes.

Els i les representants de les entitats de la plataforma 'Per una mar sense plàstic', que durant l'últim any han donat suport a aquesta iniciativa, s'han felicitat per aquesta fita i han volgut recordar que ara comença la part més important del camí, que és la de posar en marxa tots aquests instruments i mesures.

"Són molts anys de feina de diverses entitats apostant per la reducció de residus i insistint en la necessitat d'una llei que, com la que s'ha aprovat avui, canviï el paradigma d'una gestió de residus basada fins ara en la incineració. És per això que la Llei ve acompanyada del suport de les entitats ecologistes i ambientals de les Illes: Fundació Deixalles, Amics de la Terra, Greenpeace i GOB. Ara haurem de vigilar que tingui una aplicació efectiva, real i immediata", ha explicat Margalida Ramis, portaveu del GOB.

"Aquesta llei suposa un canvi radical en el model de producció i gestió de residus a les Illes i a tota Europa, ja que interpel·la directament a la indústria obligant-la a fer front amb la seva responsabilitat com a productors. Hauran d'assumir per fi determinats requeriments ambientals respecte a la gestió i els costos econòmics que els seus productes generen una vegada esdevenen residus", ha sentenciat Rosa Garcia, directora de Rezero.

Els agents econòmics locals, també han acollit l'aprovació de la llei de manera molt positiva. "Els beneficis ambientals d'aquesta llei són evidents i, des del punt de vista del petit i mitjà comerç, els compartim i impulsem. En aquest sentit, el paper del comerç de proximitat és clau per ajudar en el procés de canvi d'hàbits del consumidor. Nosaltres creiem decididament en el canvi cap a una societat basada en l'economia circular", ha detallat Jaume Rivera, vicepresident de PIMECO.

Precisament Recircula, plataforma que impulsa l'economia circular, han incidit en la necessitat d'apostar de manera definitiva pel Sistema de Dipòsit pels envasos de begudes. "Es tracta d'un sistema exitós a més de 40 regions del món, que complementa les carències de l'actual, i que aconsegueix recuperar més del 90% de les llaunes i les ampolles per reutilitzar-les o convertir-les en nous envasos. Un exemple perfecte de cicle productiu on es tanca el cercle", ha valorat el seu fundador, Eusebio Martínez de la Casa.

Segons dades del Govern, actualment només és recull de manera separada un 20% de tots els residus que es generen a Balears.