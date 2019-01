simbologia franquista

"El franquisme ja no serà homenatjat al poble de Deltebre"

Ahir, el ple municipal de Deltebre va aprovar canviar el nom del carrer Capitán Cortés, per Carrer del Club Nàutic.

Han calgut 2 anys i mig de mocions aprovades, rodes de premsa, comunicats, recollida de signatures, el Síndic de Greuges de Catalunya… per fer “pedagogia” al govern convergent de Pdecat per aconseguir-ho.

La regidora de la CUP, Dayana Santiago, denúncia al ple l’actitud del Pdecat “ és patètic que un equip de govern, convergent, que es fa dir catalanista només actuí en canviar el nom franquista del carrer perquè el Síndic de greuges de Catalunya li exigeix que el canvií, i no per voluntat pròpia.”

Finalment, el carrer Capitán Cortés canvia de nom i el franquista Santiago Cortés, guàrdia civil homenatjat per Franco, deixarà de tenir un lloc a Deltebre.

Tal i com explica Pere Magrané, membre de la CUP Deltebre, “ahir es va celebrar uns dels plens més importants de la història recent de Deltebre. El franquisme ja no serà homenatjat al poble””.

La CUP Deltebre diu alt i clar que el franquisme i el feixisme no es consulten, es combaten. I en el combat, la perseverança i la convicció són eines imprescindibles.

Santiago va acabar agraint la feina de la gent del poble, “ volem donar les gràcies a tota la gent que va firmar per canviar el nom del Capitán Cortés, perquè aquesta feina no és només de la CUP sinó de totes.” "Entre totes han fet possible un Deltebre lliure de franquisme", remarca la formació.