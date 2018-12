llibres

Veus destacades de l'esquerra mundial es reuneixen a Barcelona per pensar l'emancipació avui

La propera setmana tindrà lloc a l'espai Bota de la Fabra i Coats de Barcelona el congrés Catarsi. Pensant l'emancipació avui , que reunirà a intel·lectuals i activistes vinguts d'arreu per reflexionar sobre el paper a les institucions, l'alliberament nacional, el feminisme o la vigència de les idees de Marx a 200 anys de la seva mort, entre altres.El congrés dona el tret de sortida d’un projecte més ampli de caràcter editorial, que porta el mateix nom: Catarsi Magazín . Es tracta d’una primera edició però amb voluntat de fer emergir un esdeveniment anual de referència, amb ponents internacionals i nacionals i amb una fila zero de reconeguts activistes, militants, sociòlegs, filòsofs, historiadors de casa nostra i d’arreu, per a enriquir i contextualitzar el debat.