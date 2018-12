Terraferida presenta al·legacions al Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'illa de Mallorca

Terraferida presentà la setmana passada al·legacions al Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'illa de Mallorca (PDSRNPMA). Un dels projectes estrella del Consell d’aquesta legislatura arriba tard, Tot i així el considera "poc valent", ja que "no camina cap al canvi de model que Mallorca necessita, perquè perpetuarà l’actual Pla Director i les polítiques de residus que va implantar al seu dia UM i PP.".

Per l'entitat, "Cal ser ambiciosos". Remarca que "Aquesta legislatura havia de servir, i encara hi ha temps, per capgirar les polítiques de residus, però per això cal ser més ambiciosos. Recordem que el President Miquel Ensenyat es va comprometre amb la Plataforma #SenseLímitsNoHiHaFutur (estiu 2017) a tancar els forns 1 i 2 de la incineradora, cosa que no ha passat. Encara que aquesta promesa també quedi recollida al PDSRNPMA, el tancament de les línies 1 i 2 d’incineració no té calendari i queda supeditat a una disminució de la fracció de rebuig per davall de les 430.000 t/any. Això representaria baixar 120.000 tones respecte al que es va cremar l’any 2017. Estam molt enfora d’aconseguir-ho, de fet les tones incinerades l’any 2017 augmentaren en 23.000 t més respecte de l’any 2015, segons reconeix el Consell. Tot plegat no és nou, recordem que a l'anterior legislatura el PP ja va aprovar inicialment el PDSR amb la mateixa proposta de tancar dos forns de la incineradora".

També diu que S’està perdent una ocasió única. Tot dient que "Aquesta havia de ser la legislatura de la millora gestió de residus i de la reducció de la incineració, que és l'opció més cara antiecològica. Recordem que a banda de les emissions, genera cendres altament contaminants que s'han d'emmagatzemar al dipòsit de seguretat (actualment al màxim de la seva capacitat). El cert és que la crema de residus ha augmentat, paral·lela a la generació de residus, fins al punt que les tones generades en el 2016 foren 1.034.546 tones. Això suposa un 24’37% més que l’objectiu previst pel 2020, de 831.836 tones, segons el PDSRNPMA. Que la població i el nombre de turistes segueixi augmentant constantment, explica el creixement dels residus i la fracció incinerada, però també el fet que estem lluny de fer una separació, gestió, reutilització i reciclatge a l’alçada del problema. Per una part les tones incinerades han augmentat en 65.000 tones el 2017 respecte a les cremades en el 2010, segons dades del Consell de Mallorca (quan el conjunt de residus produïts era de 924.262 tones en el 2010). Per l’altra part, veiem com l’augment de la separació en origen ha sigut molt tímid, sent la taxa de reciclatge de les quatre fraccions (paper i cartró, envasos, vidre i FORM) d’un 17’4 % el 2017, quan era d’un 15’6 % a l’any 2015, molt enfora dels objectius europeus per al 2020".

Per a l'entitat, Sense frenar el creixement urbanístic la incineració seguirà pujant. Ja que "sense una política urbanística que aposti per la contenció del creixement, serà impossible baixar les tones incinerades. Una família de residus que han experimentat un gran creixement de fet, és la dels residus de construcció i demolició, incrementant-se un 23’08% des del 2006 fins al 2016. Per molt bones que fossin les polítiques de residus, l’augment exponencial del parc residencial i turístic, fa inviable reduir la incineració, que passa, com tots els problemes ambientals de l’illa, per rebaixar les expectatives urbanístiques del Pla Territorial. Per Terraferida és imprescindible:

• Revisar el contracte blindat amb TIRME, vigent fins el 2041.

• Aprovar la llei autonòmica de residus.

• Prohibir l’abocament d’escòries tòxiques a obres públiques.

• Mesures més concretes per potenciar la recollida selectiva.

• Mesures de fiscalitat ambiental que bonifiquin la bona gestió dels residus. • Incloure obligacions concretes pels grans productors de residus.

• Mesures per a la reutilització dels RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics).

• Clarificar quina administració ha de fer un Pla de Prevenció de Residus.

• Facilitar via normativa la implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn".