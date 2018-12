Eleccions sindicals

STEPV torna a revalir la majoria en el conjunt de l'ensenyament

Els resultats electorals en aquestes eleccions sindicals ha tornat a revalidar la majoria de STEPV en sector públic, universitari i no universitari, en obtindre 155 delegades i delegats que representa el 31,50%. STEPV torna a ser el primer sindicat de l’ensenyament públic per la confiança mostrada per 20.155 persones de tots els estaments educatius que ens han votat.

Pel que fa a l’ensenyament públic no universitari, STEPV obté per novena vegada la majoria, essent la segona majoria absoluta aconseguida per primera vegada en 2014. El Sindicat obté un 53,8% del total de delegades i delegats amb 18.806 vots, 4.885 vots més que fa quatre anys.

El Sindicat vol destacar, també, l’alta participació del professorat, amb un 73% de suport als sindicats, fet que ens enforteix a l’hora de la negociació en la Conselleria d’Educació, i en els àmbits de representació del funcionariat. Aquest fet ha estat gràcies al retorn a la mesa per centre en aquestes eleccions sindicals i a la confiança del professorat en el treball que hem realitzat durant aquests quatre anys.

Quant al sector universitari, STEPV és el primer sindicat en la Universitat Politècnica de València, el segon en la UJI de Castelló, ha duplicat el nombre de delegats i triplicat els vots a la Universitat d’Alacant i manté la seua presència en la Mesa Negociadora de la UVEG malgrat la fragmentació del mapa sindical. En el global de les universitat tenim 4 delegades i delegats més i hem augmentat 200 vots.

STEPV agraeix, per tant, a totes les treballadores i treballadors de l’ensenyament, al personal d’Administració i Serveis (PAS), al personal docent i investigador (PDI), al professorat, al personal interí i al personal precari, al funcionariat de carrera i al personal laboral, que haja tornat a confiar en què el Sindicat el represente els pròxims quatre anys per a continuar treballant per a defensar les seues condicions laborals, acabar amb les retallades i la precarietat i millorar l’escola pública i les universitats públiques valencianes. També agraïm a totes les persones candidates i apoderades la seua implicació en aquest procés electoral i el seu treball que ha donat uns fruits excel•lents.