Sineu reivindicarà reivindicarà de manera festiva la ja oficial Diada de Mallorca

El proper 23 de desembre, a Sineu es reivindicarà de manera festiva la ja oficial Diada de Mallorca en un acte organitzat Mallorca Lliure i Pla de Mallorca en Marxa, amb la col·laboració de l'Obra Cultural Balear l'Ajuntament de Sineu.

L'acte s'iniciarà amb un conta-contes pels més petits i serà seguit de concerts.

A través d'aquesta festa es vol reivindicar la mallorquinitat ben entesa amb un escenari ple de grups que cantaran en català. Enmig del concert es farà un breu acte polític a través de la lectura d'un manifest on evidenciarem la voluntat que tenim les organitzacions convocants de recodar que Valtònyc no podrà assistir aquesta festa per cantar en llibertat, i que volem decidir el nostre futur.