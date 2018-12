lluita institucional

Santa Coloma de Gramenet, ciutat pionera en l'aprovació d'una moció contra el nou procediment de notificació de la UE

En el darrer Ple Municipal del dia 28 de novembre, SOM Gramenet ha tornat a col·locar Santa Coloma al capdavant d’una iniciativa política amb incidència a escala internacional; ha estat el primer municipi de tot l’estat en demanar oficialment la retirada del nou procediment de notificació de serveis a la UE.

Tal i com s’explica a la web de l’ODG (Observatori del Deute en la Globalització), aquest procediment implica, essencialment i entre d’altres coses, que “els Estats membres tenen l’obligació de notificar a la Comissió Europea sobre els projectes de reglamentacions tècniques (…) abans de la seva adopció“.

Per tant, prossegueix l’escrit, això vol dir que “a partir de la data de notificació del projecte, hi ha un període de tres mesos durant el qual l’Estat membre no pot adoptar la reglamentació en qüestió fins que la Comissió resolgui sobre la seva adequació a les normatives europees.” En definitiva, “la Comissió “intervé” els estats i redueix la seva sobirania democràtica, tenint el poder de canviar el projecte notificat“