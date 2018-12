Municipals 2016

S’intensifiquen les negociacions per consolidar una candidatura de front d’esquerres a Badalona

Construir un moviment ampli, participatiu, des de baix, rupturista, republicà i compromès amb la radicalitat democràtica i la justícia social és la proposta que sempre ha defensat Guanyem Badalona en Comú. El nostre objectiu és poder fer avançar la ciutat i superar el racisme i la xenofòbia institucionals, els interessos partidistes i la coerció de drets bàsics fonamentals de tots i totes les badalonines.

El passat mes de març Guanyem Badalona en Comú vàrem aprovar en assemblea una resolució en la qual proposàvem a la resta de forces d’esquerra, amb les que en aquell moment compartíem govern, començar a treballar per construir una proposta electoral per a les municipals del 2019, encapçalada per Dolors Sabater, per a garantir la continuïtat d’un govern d’esquerres a la nostra ciutat i poder seguir desenvolupant les polítiques iniciades en aquest mandat sota l’alcaldia de la Dolors Sabater.

Ens estem preparant per poder donar l’impuls necessari per afrontar els reptes presents i de futur que té Badalona i que només podem fer-hi front des de l’esquerra transformadora, tancant el pas a qualsevol intent d’involució que suposen les propostes de la dreta del Partit Popular que encapçala en Xavier Garcia Albiol.