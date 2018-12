Llibertats!

Presentació a Badalona de la campanya ‘Vot per a tothom’

El 26 de maig de 2019 a Catalunya es celebraran les eleccions municipals. Un cop més, la majoria de persones que no tenen nacionalitat espanyola i viuen als nostres pobles i ciutats no podrà votar. D’altra banda, per algunes d’aquestes persones les eleccions municipals són els únics comicis on podran exercir el dret al vot. Tot i així, per poder votar el 26 de maig s’hauran d’inscriure prèviament al cens electoral, i únicament podran fer-ho durant un període de poques setmanes, a partir del ja passat 1 de desembre 2018. Els terminis per garantir el dret de vot acaben el 30 de gener (nacionals de la UE) i el 15 de gener (nacionals dels altres països).

No poder votar, és a dir, no poder participar en les decisions i el rumb polític d’un estat, una autonomia o una ciutat, és injust i frustrant. Vulnera els drets polítics que constitueixen la ciutadania, formada per persones que tenen veu i vot. Per aquest motiu, el dret a vot de les persones estrangeres ha estat una lluita històrica per SOS Racisme. Aquesta entitat ha impulsat la plataforma “Vot x Tothom“, conjuntament amb moltes altres més, que es presentarà a Badalona públicament el proper dijous 27 de desembre a la 19h a l’Ateneu Carme Claramunt.

El govern de Badalona no compleix la moció aprovada al Ple municipal

Al darrer Ple ordinari de setembre de l’Ajuntament de Badalona es va aprovar una moció, a instàncies de Guanyem Badalona en Comú, que denunciava que prop de 20.000 badalonins i badalonines no podran exercir el seu dret de vot en les properes eleccions municipals. Es tracta del número de residents a la ciutat que no disposen de la nacionalitat espanyola, ni poden acollir-se a tractats internacionals de reciprocitat que permetin fer efectiu el dret de vot. La moció també explicava que hi ha 6.000 persones més que sí que poden acollir-se a aquests tractats de reciprocitat, però que sovint tenen dificultats per votar com a conseqüència de la manca d’informació i la complexitat dels tràmits administratius que cal realitzar en aquests casos.

La moció aprovada al Ple instava al govern local a “fer una campanya informativa per a donar a conèixer els processos per fer efectiu el dret a vot entre les persones estrangeres residents a Badalona i que per raó dels convenis internacionals, podran exercir el dret a sufragi actiu i passiu a les properes eleccions municipals”. A pocs dies perquè acabi el termini d’inscripció al cens, la campanya no s’ha realitzat. Per això Guanyem Badalona en Comú dona suport a la campanya ‘Vot x Tothom’ i farà difusió a la ciutat dels seus materials, amb dos objectius: donar a conèixer el dret a vot que tenen els veïns i veïnes de Badalona que son nacionals de la UE o de països que tenen tractat internacional amb l’estat espanyol, i denunciar que la normativa espanyola actual deixa sense aquest dret a sufragi a milers de veïns i veïnes.