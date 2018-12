Per la República

Mobilitzacions a Barcelona i arreu de Catalunya per la República i la llibertat dels presos

L'independentisme ha decidit mobilitzar-se aquest divendres coincidint amb la celebració del Consell de Ministres del govern espanyol a Barcelona per recordar-lis que el poble català va votar fa any la implementació de la República en unes eleccions dictades des de Madrid i que no van acceptar els resultats, per aquesta raó "no són benvinguts".

L’ANC ha preparat una gran caravana de vehicles, Òmnium Cultural un consell de ministres popular, els CDR i La Forja una concentració on es farà el consell i a Girona hi ha dues convocatòries dels CDR.

Mobilitzacions:

4:30h i 5:30h de la matinada

Carretera E15 a l’alçada de Benicarló (4:30h) i a l’alçada d’Alcanar/Ulldecona (5:30h)

5.30h- 5.45h

Vidreres – esplanada del pavelló municipal

Organitza: CDR Vidreres

5:30h

Girona Nord (N-IIa, St Julià R., Naus J.Ramos i LlogaTer)

Girona Oest (Aparcament al costat de la Nestle)

Girona Sud (Aparcament del Viena)

Riudellots de la Selva (Aparcament Roca Petita)

Organitza: ANC Girona | Grup de Telegram

6h

Al pàrquing de la copa de Girona

Organitza: CDR Girona-Salt

8h

Plaça del Mercat de Tortosa.

9h

Ciutat de la Justícia a recolzar a Roger Español

Organitza: ANC, arran i la Forja

8.30h a Barcelona sortirem al carrer en tres columnes

Columna 1 D'OCTUBRE, des la Plaça Urquinaona; Columna NO PASSARAN des de l'Av. Lluís Companys amb Pujades i Columna INGOVERNABLES des de la Plaça del Portal Nou