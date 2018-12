remunicipalització de serveis

Mieres realitza una consulta per decidir la gestió del servei d'aigua

Mieres ha iniciat un procés participatiu per decidir conjuntament quina gestió volem com a poble del servei d'aigua municipal.

Des de l'any 2001, l'aigua de Mieres és gestionada per SOREA, empresa del grup AGBAR. L'any passat es va acabar la concessió i, com a Ajuntament que aposta per la gestió pública dels serveis, ens vam plantejar la possibilitat de tornar a gestionar l'aigua.

En aquest sentit, s'ha demanat assessorament a diferents entitats i s'ha parlat amb diversos ajuntaments de pobles similars en nombre d'habitants que ja es gestionen l'aigua. L'Ajuntament aposta per la gestió directa, però vol que sigui el poble de Mieres el que decideixi com vol gestionar la seva aigua.

Per aquest motiu, es va realitzar el dia 24 de novembre una assemblea oberta per tal d'explicar-vos amb detall els avantatges i inconvenients tant de la gestió directa com de la gestió per part d'una empresa privada, a càrrec dels tècnics del SIGMA (Consell Comarcal de la Garrotxa). I posteriorment, durant el desembre, es realitzarà una consulta popular de manera presencial i telemàtica per decidir, entre totes, quina creiem que pot ser la millor opció.

La consulta s'iniciarà aquest dissabte 8 de desembre i durarà fins el 23 de desembre (combinant la votació presencial i telemàtica).

Podeu trobar més informació sobre el procés participatiu i dades sobre la consulta als següents enllaços:

- http://www.mieres.cat/promocio-variable/assemblea-per-decidir-la-gestio-de-laigua/