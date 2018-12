21-D

La vaga de la Intersindical-CSC va sumar les reivindicacions laborals i socials a les protestes

Les demandes de caire laboral i social s'han fet sentir aquest 21-D a Catalunya durant la jornada de mobilitzacions per la celebració del consell de ministres a Barcelona. La vaga general entre les 12.30 i les 14.30 convocada per la Intersindical-CSC ha permès que treballadors i treballadores de nombrosos centres d'arreu del país poguessin protestar aquest divendres i reclamar un salari mínim català de 1.200 euros, la derogació de les reformes laborals i del decret de fuga d'empreses, o la retirada de les impugnacions al TC a les lleis socials del Parlament.

La manca d'un recompte oficial per part de les patronals o el format propi de l'aturada impedeix disposar de dades sobre el seguiment exacte a la vaga, però l'objectiu d'aquesta convocatòria, com va anunciar la Intersindical-CSC, no era tant l'aturada de l'economia, sinó donar cobertura als treballadors i les treballadores que es volien mobilitzar. Una oportunitat a bastament assolida i secundada, malgrat els impediments i vetos il·legals que una quantitat rellevant d'empreses han posat al dret a vaga, negant un dret essencial dels seus empleats i empleades que no podem deixar de denunciar.

I és precisament arran d'aquesta vaga que, a més de les protestes de Barcelona, s'han organitzat concentracions aquest migdia a altres municipis del país, com Girona, Reus, Vilafranca del Penedès o el Bruc, entre d'altres, així com davant de nombrosos centres de treball. Sovint de la mà d'entitats com l'ANC o les ADIC, hem pogut fer sentir la veu del país contra les polítiques anti-socials i centralistes del govern espanyol. Així mateix, el sindicat ha assessorat en tot moment aquells treballadors i treballadores que tenien dubtes sobre la convocatòria o denunciaven pressions dels respectius caps per no secundar-la, tant des dels mitjans habituals com des d'un telèfon d'específic habilitat per L'Eina-Espai Jove de la Intersindical-CSC.

Igualment, la Intersindical-CSC també celebrem l'èxit de les protestes que han tingut lloc a Barcelona i que, malgrat els nefastos pronòstics -o desitjos- d'un sector de l'unionisme, han estat marcats bàsicament pel caràcter pacífic i cívic. Així mateix, el sindicat republicà tornem a cridar a assistir a la manifestació unitària d'aquesta tarda, a partir de les 18h, des de Jardinets de Gràcia, amb el lema "Tombem el règim".