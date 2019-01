La nova ofensiva contra TV3 i CatRàdio

El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona sembla que torna a la càrrega. Després del relleu per mort del seu titular, Juan Antonio Ramírez Sunyer, el mes de novembre passat, que excepcionalment va ser acomiadat amb els màxims honors pel president del CGPJ i president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, que fins i tot li va enviar una carta hores abans de la seva mort en què li expressava un sentit reconeixement de la seva tasca i li escrivia "vas canviar el rumb de la història del nostre país", ara comencen a enviar-se noves citacions i hi ha nous investigats.

En aquest cas, torna a ser caça major, atès que els dos nous compareixents com a investigats citats per al 23 de gener són el director de TV3 i el de Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, respectivament. Gordillo, a més, és el candidat in pectore d'Esquerra Republicana per presidir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pel pacte amb Junts per Catalunya. La renovació de la CCMA està tècnicament suspesa després que Ciutadans es fes enrere de l'acord a què havia arribat amb JxCat, ERC i el PSC. A la formació d'Inés Arrimadas li va agafar tremolor de cames després que l'acord es difongués i que fins i tot el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per defensar-se, retragués a Cs des de la tribuna del Congrés que ells també arribaven a acords amb els independentistes.

El titular del 13, segurament, està investigant si hi va haver malversació o desobediència en la difusió dels anuncis del referèndum de l'1-O. A partir d'aquestes indagacions se sabrà quina acusació concreta els formula en el cas que els mantingui la condició d'investigats. No deixa de sorprendre quant que ha donat de si la causa que, cal recordar-ho, es va iniciar contra l'exjutge i exsenador Santi Vidal per unes declaracions. Ja no se'n recorda ningú, però va ser així. I d'aquell fil es va començar a formar una troca que sembla que no tingui final i que ha acabat en una espècie de causa general contra l'independentisme. Un pou sense fons.

Els mitjans públics de Catalunya són des de fa molt de temps un indissimulat objecte del desig de les forces unionistes. De fet, fins a hores abans de la suspensió del Govern i l'aplicació del 155, la voluntat del govern de Rajoy i de Ciutadans era que també fossin intervinguts. El PSOE primer va dubtar i després va acabar exigint que quedessin fora de les mesures del 155. No ha baixat, tanmateix, l'agror unionista cap als mitjans i els seus responsables, en una campanya que té molt a veure amb el lideratge de TV3 i la sòlida posició de Catalunya Ràdio. D'aquí plora la criatura, en bona mesura: de la seva influència i del seu prestigi.