6-D

La Intersindical-CSC reclama al Govern que permeti als empleats públics treballar el 12 d’octubre i el 6 de desembre

La Intersindical-CSC insta la Generalitat a que aquest any sigui l’últim en què els treballadors públics es vegin obligats a commemorar el 12 d’octubre i el 6 de desembre, ja que l’executiu ha impedit accedir al lloc de treball a aquells empleats que ho volien fer per així desvincular del dia de la Hispanitat i el de la Constitució. El sindicat republicà reclama, per tant, que el Govern prengui les iniciatives legals o els acords interns pertinents per tal que aquests dos dies no siguin d’obligada festivitat. En paral·lel, la Intersindical-CSC impulsarà negociacions, a través dels seus representants sindicals a l’administració, per negociar un calendari laboral que, a partir del 2019, ho incorpori i permeti bescanviar aquestes festivitats estatals per un altre dia.

L’organització fa aquesta reivindicació pública atès que internament ja va demanar el passat 6 de novembre a tots els departaments de la Generalitat i a la Direcció General de la Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública que prenguessin les mesures necessàries per facilitar que el personal públic al seu servei pogués treballar el 6 de desembre. Considera que aquest és un festiu que commemora un text normatiu i unes institucions que han actuat de manera continuada contra els drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya i les seves classes treballadores, i que la societat catalana s’ha manifestat en diverses ocasions contra aquesta norma i el que representa, rebent com a contrapartida violència i repressió.

Les respostes rebudes per diversos departament de la Generalitat i la Direcció General de Funció Pública posen de manifest que el 6 de desembre és un dia festiu d’acord amb una normativa de l’estat espanyol i, per tant, se sotmet al personal públic a una norma estatal, sense marge per accedir al lloc de treball. Des de la Intersindical-CSC considerem que no es pot voler construir una República seguint els dictats de la legislació espanyola i que fer-ho, en aquest cas, vulnera la voluntat manifesta d’una bona part de la ciutadania en general i dels empleats públics al servei de la Generalitat en particular.

Des de la Intersindical-CSC, també considera incoherent que Quim Torra, MH President de la Generalitat, es negui a assistir als actes commemoratius de la Constitució però no permeti al personal al servei de l’administració que presideix fer el mateix i treballar el 6 de desembre. És incompatible que el president Torra consideri que la Constitució és una presó per a la llibertat d’expressió i el dret a decidir i es negui al personal de la Generalitat el dret a decidir si vol treballar i no commemorar aquesta presó constitucional.

Donat que les ADIC (Assemblees en Defensa de les Institucions Catalanes) de la Generalitat de Catalunya ja van demanar pel 12 d’octubre que el personal públic de la Generalitat pogués optar per decidir lliurement treballar i, en aquesta ocasió, la Intersindical-CSC ha demanat que es pugui treballar el 6 de desembre, instem al Govern de Catalunya que, de cara a 2019, reguli la possibilitat que el personal públic pugui treballar en aquestes dues dates i els sistemes corresponents de compensació per altres dates.