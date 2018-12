Habitatge

La CUP Tarragona afirma que l’existència de la gran quantitat de pisos buits causa percepció d’inseguretat

Darrerament, la CUP ha estat alertada per ciutadans i ciutadanes de diversos barris de Tarragona, tant del centre com de la perifèria, de problemes de convivència relacionats amb el tràfic de drogues. Els edificis amb molts habitatges buits o els carrers més degradats i aïllats són, pels veïns i veïnes, focus de conflicte i inseguretat que se solen relacionar amb aquest tipus d’activitat. La formació, després de reunir-se amb el conseller Villamayor i amb la Guàrdia Urbana per parlar d’aquesta situació, afirma que la solució “no passa per més actuació policial, sinó per polítiques actives d’habitatge que acabin amb l’existència de pisos buits”.

A la reunió, els màxims responsables de la Guàrdia Urbana van assegurar que la presència del cos s’ha intensificat als barris mitjançant unitats mòbils i s’han desplegat actuacions contra el tràfic de drogues, però la realitat és que segueix sense resoldre’s la sensació d’inseguretat de molts veïns i veïnes. Segons la CUP, “si els milers de pisos buits estiguessin ocupats per totes aquelles persones o famílies amb necessitats habitacionals, aquests immobles deixarien de ser utilitzats per màfies que trafiquen amb drogues o que exploten sexualment, etc.” per això afirma que “és imprescindible desplegar un pla de xoc per a rehabilitar tots aquests pisos i atorgar-los la funció que haurien d’estar fent, per exemple en forma de parc públic de lloguer just”.

La CUP afegeix que l’existència de locals abandonats, carrers i places en mal estat o mal il·luminades, etc. fa que l’espai públic i comú “sigui hostil per moltes persones i desaparegui la concepció de vida comunitària, afavorint així a la sensació d’inseguretat”. La situació de “degradació de molts barris de Tarragona”, que afirma és conseqüència de “la crisi econòmica així com d’una gestió nefasta per part del govern local”.

Per això, els independentistes consideren que la solució no pot seguir sent un increment de l’actuació de la Guàrdia Urbana, sinó “polítiques actives que reverteixin el procés de degradació dels barris”, fent especial èmfasi en “la necessitat urgent d’encarar la problemàtica de l’habitatge, amb una demanda social creixent i una quantitat indecent de pisos buits”. A més, anima la població a “autoorganitzar-se i fer sentir les seves demandes per tal de recuperar i crear nous espais de vida”.