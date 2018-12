externalització de serveis

La CUP denuncia el sotmetiment absolut del govern de Ballesteros a l'empresa FCC

La CUP porta anys demanant una major fiscalització de la prestació del servei de la recollida de la brossa i denunciant que les auditories que ja s’estaven fent posaven de manifest que la documentació que proporcionava FCC era insuficient, doncs no es podien avaluar correctament els comptes de la concessionària a Tarragona. La formació ha demanat comissions de seguiment per fiscalitzar el servei de tots els contractes externalitzats i concretament d’aquest, trobant-se amb la negativa sistemàtica del govern de Ballesteros.

També ha demanat reiteradament auditories de servei del contracte amb FCC, fins que finalment es va pressupostar el 2017 amb 28.000€. Malgrat la CUP les ha requerit i ha preguntat pel seu estat, el govern cada vegada ha respost amb evasives. En la comissió informativa de Medi Ambient i Sostenibilitat que es va celebrar ahir, els grups municipals van ser coneixedors que, efectivament, s’havia efectuat una auditoria de servei i que, segons la consellera Ivana Martínez, havia presentat contradiccions i és per això ara n’estan fent una segona. La CUP ha demanat veure la primera, però no té cap mena de confiança que se li faciliti per part del govern.

Ahir també es van presentar en la comissió informativa les modificacions de l’addenda del contracte, justificant-ho per motius de reorganització i/o reestructuració del servei com a conseqüència d’un acord de plenari del 2015 a partir del qual s’havien de substituir els contenidors soterrats. Les implicacions de les modificacions es sintetitzarien en: la pèrdua de sis llocs de treball (prejubilacions), una renovació dels vehicles i la possibilitat que els puguin cedir. D’aquesta manera es regularitza un incompliment greu del contracte, doncs FCC estava prestant a l’autoritat portuària part dels vehicles amb l’autorització d’un membre del consistori que la responsable del contracte, Ivana Martínez, ha volgut mantenir en l’anonimat. Es confirma, així, allò que la CUP sempre ha denunciat, que és que FCC incompleix el contracte de recollida d’escombraries a Tarragona amb l’agreujant que el govern en tenia coneixement. Per a la CUP és inadmissible que el govern segueixi sense ser capaç d’assegurar que no hi ha molts més incompliments.