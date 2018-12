21-D

La CUP de Tarragona no assistirà demà al plens de la Diputació i l'Ajuntament i participarà de les mobilitzacions del 21D

La CUP de Tarragona ha anunciat aquest matí en roda de premsa que no assistirà al consell plenari que se celebrarà demà divendres dia 21 perquè participarà de les mobilitzacions convocades durant tota el dia a la ciutat. Aquesta decisió, tal i com han explicat els regidors independentistes, és compartida amb totes les CUP. Conjuntament amb la resta d’organitzacions de l’Esquerra Independentista, van presentar ahir la campanya “Alcem-nos” per la mobilització continuada a partir de l’inici dels judicis, i entenen que les convocatòries de demà “responen a la mateixa lògica de resposta popular davant la situació actual”.

El conseller Jaume López ha afirmat que la jornada de demà s’emmarca en aquesta situació d’“excepcionalitat política” i que la celebració del Consell de Ministres a Barcelona “és un intent de mostrar una normalitat que no existeix, ja que des del govern espanyol no s’han reconegut els fets de l’1 d’octubre, no s’han reparat els danys i no s’ha treballat per l’alliberament de les preses i presos polítics ni pel retorn de les exiliades i exiliats”. “La nostra manera de denunciar aquesta situació”, ha afegit López, “és no ser demà a les institucions i participar de les mobilitzacions”.

La portaveu de la CUP Laia Estrada, ha reivindicat que la formació dona molta importància al debat de pressupostos però ha destacat que, previsiblement, l’abstenció de Ciutadans en faciliti l’aprovació tal i com va passar l’any 2017 “reforçant així l’aliança entre els que per una banda demanen convivència i per l’altra l’aplicació de l’article 155 i es neguen a reconèixer que la demanda d’un referèndum és una opció majoritària”. Estrada també ha afirmat que “parlem d’uns pressupostos totalment intervinguts per l’Estat, per tant la mobilització de demà també ha de servir per reivindicar la sobirania dels municipis dins la construcció de la República”.

La CUP ha demanat aquest matí en la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Tarragona que el punt de l’aprovació dels pressupostos es debatés en un ple monogràfic que es convoqués un dia de la setmana que ve per la tarda “per tal que hi pugui assistir el màxim de públic”, petició que ha rebut la negativa de Ballesteros. Els anticapitalistes consideren que aprovar els pressupostos municipals en un punt de l’ordre del dia d’un ple ordinari “és una mostra més de la manca de transparència de la institució de cara la ciutadania” i ha recordat que la seva aposta és “un model participatiu que garanteixi que el debat es faci al llarg de l’any i cobreixi, realment, les necessitats de la població tarragonina”.