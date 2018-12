Corrupció

La CUP de Reus: «Vint-i-dos milions d’euros regalats a FCC sense cap concurs públic»

La CUP de Reus s’ha expressat molt taxativa sobre el ple extraordinari del 27 de desembre, on decidirà la pròrroga forçosa del servei de la brossa a mans de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). «Portem dos anys de pròrrogues regalades a FCC, de vint-i-dos milions d’euros donats a dit sense cap concurs públic. Un greuge a la ciutadania de Reus, que és qui paga els impostos per rebre un bon servei», ha carregat la portaveu de la formació, Marta Llorens.

El contracte del servei de recollida de residus i neteja viària va vèncer el 31 de desembre del 2017. Aquest 2018 el servei s’ha prestat amb la pròrroga d’un any al contracte, molt discutida per la formació perquè va blindar-se en el mandat de l’alcalde Lluís Miquel Pérez. La CUP assegura que, si avui ens trobem en un escenari de pròrroga forçosa, «és perquè el govern municipal ha abandonat les seves funcions». «L’estudi de la nova licitació havia d’estar fet al 2017, però l’Ajuntament de Reus està en mans d’una empresa privada que sempre guanya», assegura Llorens.

La portaveu de la CUP també ha criticat la «incapacitat» negociadora del govern amb FCC a l’hora de negociar els preus en l’actual escenari de pròrroga forçosa, perquè els vehicles i la maquinària del servei de la brossa estan «obsolets» després de deu anys de contracte.

«El milió i mig d’euros que suposadament ens estalviem per l’amortització dels vehicles, acabarà servint per reparar la maquinària que avui ja no funciona», afegeix la cupaire. Per tot això, la CUP manté que el preu anual del servei per al 2019 no variarà i seguirà sent el contracte de major volum pressupostari de l’Ajuntament de Reus (11.500.000 euros).

Critiquen que el govern municipal no vetlli per les condicions laborals a FCC

D’altra banda, Llorens assegura que la plantilla del servei de recollida de residus i neteja viària a Reus «es carregarà de feina per cobrir les deficiències de la maquinària, amb més sinistralitat i més riscos laborals». La portaveu de la CUP lamenta que el govern municipal de Reus no hagi posat «més èmfasi en les condicions que hauran d’afrontar els treballadors amb els vehicles gastats», durant la negociació amb FCC.

En aquest sentit, des de la CUP es posa en qüestió el paper de la UGT en tot aquest procés: «trobem difícil que un sindicat que fa declaracions com si fos la patronal pugui defensar els drets de la plantilla de Fomento», en referència a un article del secretari general de Sanejament Urbà de la UGT, Ángel Martín de Sande.

La CUP emplaça el govern a seure’s per parlar de la municipalització a canvi d’una abstenció

La CUP de Reus ha apostat des de l’inici de la legislatura per la municipalització del servei de recollida de residus i neteja viària. Amb tot, sense que s’hagi obert el procés de licitació del servei, Marta Llorens ha ofert l’abstenció de la CUP en la votació de la pròrroga forçosa al ple del 27 de desembre, «si és només de sis mesos i amb la condició que el govern iniciï el procediment per assumir la gestió directa del servei, enlloc d’obrir una licitació perquè FCC pugui seguir amb el seu negoci».