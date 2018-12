Municipals 2019

La CUP Capgirem Barcelona presenta les conselleres de districte i les candidates a encapçalar la llista a les municipals del 2019

La CUP Capgirem Barcelona ha arribat a un punt d’inflexió en la construcció de la candidatura amb la que es presentaran a les eleccions municipals del 2019.

Després d’un procés de debat als diversos barris per tal de revisar i actualitzar el programa de l’organització, tant de ciutat com de districte, avui presenta el resultat del procés democràtic que hem dut a terme per tal d’escollir les candidates a encapçalar la llista amb que es presentaran a les properes municipals, i les conselleres de cada un dels 10 districtes de la ciutat. Després d’haver realitzat assemblees als diversos barris finalment tenim les 8 persones candidates a encapçalar la llista de la CUP Capgirem Barcelona a les eleccions municipals del 2019, així com les conselleres de districte.

Ara s’inicia un procés que culminarà el 2 de febrer amb l’ordenació d’aquestes vuit persones en les primeres posicions de la llista. Aquest procés constarà d’un període de votació en línia per a les militants de les diverses organitzacions de l’Esquerra Independentista i les organitzacions que donen suport a la candidatura.