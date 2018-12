Ni presos ni exiliats

La Crida per Granollers-CUP dóna ple suport als presos polítics que fan vaga de fam

La Crida-CUP hem votat favorablement a la moció de suport als presos polítics en vaga de fam, i ha mostrat la nostra solidaritat amb la resta de preses i preses, exiliades i exiliats.

La nostra història i la història de la lluita pels drets civils, polítics, socials i econòmics de la humanitat està farcida de persones que s’han declarat en vaga de fam per a protestar davant la injustícia. El 1909 les sufragistes d’Anglaterra van iniciar una vaga de fam perquè el govern britànic es negava a reconèixer que estaven empresonades per donar suport a accions polítiques. Deia que eren delinqüents que estaven en contra de la Llei i de l’estat de dret del moment. Sense anar més lluny, aquest 1 de desembre ha fet 45 anys de l'inici a la presó Model de la vaga de fam de Lluís M. Xirinacs per la llibertat dels presos polítics i els 113 empresonats de l'Assemblea de Catalunya, tots ells a la presó per infringir la llei del moment, una llei que, com encara ho fa l’actual marc jurídic, restringia llibertats polítiques.

És evident que el règim del 78 s’atrinxera en una lectura forçada del dret, seguint la tradició inquisidora del «ejemplo y castigo», per a allargar la seva agonia. Una lectura forçada contrària al propi estat de dret al vulnerar les mínimes garanties jurídiques de qualsevol persona processada, el dret a la tutela judicial efectiva.

Hem denunciat l’exercici d’hipocresia d’un govern municipal que diu defensar els Drets Humans mentre forma part del partit que presideix i governa en un estat on hi ha presos polítics condemnats sense ni tan sols judici, del partit que governava també l’estat en l’època dels GAL, del partit que va donar suport al 155, del PsoE que amenaça amb incrementar la presència policial davant l’anunci de protestes socials.

Gandhi deia que el no violent no pot tractar amb neutralitat les parts d'un conflicte violent: l'agressor és l'enemic, l'agredit és l'amic, tot i que sigui violent. Des de la Crida per Granollers-CUP hem denunciat el paper d’un Psc a Granollers que juga a l’equidistància, que fa veure que resta neutral en el conflicte entre l’estat i Catalunya, un conflicte que seria senzill de resoldre per la via democràtica.