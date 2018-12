ni presos ni exiliats

L'OCB organitza un acte de solidaritat amb la vaga de fam dels presos polítics

L'Obra Cultural Balear farà el proper dijous, 6 de desembre, una jornada de solidaritat amb els presos polítics catalans i amb la vaga de fam que protagonitzen alguns d'ells.

El dijous, 6 de desembre, entre les 11.00 i les 20.00 es faran, a Can Alcover (carrer Sant Alonso, 24 de Palma) diverses activitats dedicades a demostrar la solidaritat dels mallorquins amb els presos polítics empresonats injustament.

També es recolliran, en un llibre, missatges dirigits als presos polítics que podrà escriure tothom que passi per Can Alcover. L'entitat es compromet a fer arribar una còpia del llibre a cada un dels presos i preses i, també, a cada una de les persones que pateixen exili polític forçat.

A les 19.00 es farà una assemblea per coordinar noves activitats i mobilitzacions i, en acabar, a les 20.15, els participants a l'assemblea aniran cap a la plaça de Cort on, com cada dijous, els Músics per la Llibertat faran la seva cantada de solidaritat amb els presos polítics.