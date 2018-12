Ni presos ni exiliats

L’Assemblea convoca una concentració a Lledoners

L’Assemblea ha convocat una concentració aquesta tarda a les 18 h al Centre Penitenciari de Lledoners per denunciar que ens trobem davant d’un estat que ens oprimeix, vulnera drets fonamentals i sense garanties judicials i, a la vegada, donar suport a la #VagaDeFam de Jordi Sànchez (empresonat pel fet de ser president de l’ANC) i Jordi Turull.

L’Assemblea considera que ens trobem davant d’un judici que no hauria d’existir, un judici polític que està reprimint el dret universal de l’autodeterminació. Per això, l’entitat impulsarà tota una sèrie d’accions, sempre dins l’estratègia noviolenta, per establir una estratègia compartida amb tots els actors independentistes: Govern, Parlament (partits) i societat civil; per impulsar la via unilateral, l’escenari que l’Assemblea considera més probable i l’únic que depèn de nosaltres i ens permet ser proactius; i per denunciar als organismes internacionals la situació de vulneració de drets polítics i civils dels ciutadans catalans.

Per a l’Assemblea, aquesta sèrie d’accions comencen avui mateix, per això, l’entitat convida a tothom a sortir de casa seva, des d’aquest mateix instant, per trobar-se a les principals vies del país i anar conjuntament fins al C.P. Lledoners. Allà, a les 18 h, es farà un gran cercle de llum envoltant Lledoners per fer efectiva la República catalana.