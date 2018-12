Per la República

L'ANC denuncia l’actuació desproporcionada dels mossos a Terrassa

L'entitat dona suport al Consell de la República, presenta un manifest a favor d'una llits unitària a les eleccions europees, fa una crida a participar a la mobilització de 21D i anuncia un acte pel 22 de desembre.

L'Assemblea Nacional Catalana ha fet una piulada aquesta nit per denunciar l’actuació desproporcionada mossos a Terrassa on a causa de l'actuació policial ha rebut impactes amb bales de foam la diputada de la CUP, Maria Sirvent: el secretaria de la Territorial del Vallès, Pep Tomàs i altres persones.

Com ha passat al matí a Girona (una manifestació ha acabat amb 40 ferits antifeixistes per les càrregues dels mossos) aquesta tarda a Terrassa s'ha convocat una manifestació antifeixista en protesta per un acte del partit d'extrema dreta Vox. La manifestació antifeixista ha comptat amb uns 800 d'assistents i ha acabat amb 15 ferits per les càrregues dels mossos d'esquadra (entre ells la diputada de la CUP Maria Sirvent que a rebut un impacte d'una bala de foam).

Res a celebrar

Per a l'ANC, "la República catalana és la manera de trencar amb una Constitució al servei de la monarquia i de l'Ibex, que serveix per reprimir drets i llibertats i no per garantir-los", per aquest motiu han treballat els seus membres a la seu on s'ha celebrat la reunió del Secretaria Nacional.

Un dels dels acords de la reunió ha estat donar suport al Consell per la República, que "ha de ser un fil conductor de l'1-O. Hi participarem activament, en inscripcions pel registre ciutadà i en l'òrgan que el regirà".

Accions intel·ligents

També s'ha donat a conèixer que l'ANC plantejarà accions intel·legents amb objectius polítics amb objectius concrets que debilitin a l'Estat. Entre elles ha fet una crida a participar a la concentració del 21-D i avisa que "no es tractarà de fer un cercle ni un laç de llum" i ha anunciat un acte pel 22-D a un acte públic de reafirmació a Barcelona per explicar com s'encaren els judicis i la situació política. Exigint unitat estratègica per fer la independència i claredat a Govern i majoria parlamentària independentista.

Eleccions europees

L'entitat ha presentat un manifest a favor d'una llista unitària a les eleccions europees. "Necessitem un missatge fort de l'independentisme al Parlament Europeu. Suma-t'hi". En aquests web es recokkiran signatures per donar suport a la campanya i pressionar així als partits polítics independentistes..