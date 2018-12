Llibertats

L'activista pels drets humans, Helena Maleno, rep el Premi McBride per la Pau

, reconeguda organització internacional de pau de la qual el Centre Delàs d'Estudis per la Pau n'és membre i acull la seva oficina a Barcelona,. El guardó, que cada any reconeix a dones, homes i organitzacions destacades en el camp de la construcció de pau d'arreu, recau enguany, fundadora del Col·lectiu Caminando Fronteras , per la seva lluita pels drets de les persones migrants a la mediterrània i pel seu ferm compromís amb la defensa dels Drets Humans. Els altres dos premiats són, per la seva incansable tasca pel desarmament nuclear, i l', pel seu esforç en la promoció de la cultura de pau, que rebran el guardó en actes de lliurament programats a diferents ciutats europees.

Helena Maleno serà a Barcelona per recollir el guardó en la cerimònia d'entrega del MacBride que tindrà lloc el pròxim dimarts 18 de desembre a les 18:30 hores al Museu d'Història de Barcelona (Sala Martí l'Humà). L'acte comptarà amb la participació de Laura Pérez Castaño (Regidora de Relacions Internacionals a l’Ajuntament de Barcelona), Manel Vila (Director general de Cooperació al Desenvolupament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament), David Llistar (Director de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona), Jordi Calvo (Vicepresident de l’Internacional Peace Bureau) i Lisa Clark (Presidenta de l’Internacional Peace Bureau). La cerimònia també comptarà amb la participació del periodista i activista pacifista, David Fernández, que serà l'encarregat d'oferir la glossa de la guardonada. L'acte és obert a tots els públics però es necessita confirmar l'assistència en aquest enllaç.

Al mateix temps, el International Peace Bureu ha fet arribar una comunicació a l'ambaixador espanyol al Marroc, D. Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez, signada pel president de l'organització, Reiner Braun, amb la finalitat de denunciar el procés al qual s'està sotmetent a l'activista en favor de les persones desplaçades i migrades, Helena Maleno. Des de l’IPB s'ha volgut informar que Maleno és una de les guardonades pel premi MacBride per la Pau de 2018.

L'Assemblea General de Nacions Unides ha assenyalat el cas d'Helena Maleno en una presentació sobre l'assetjament que s'està exercint contra activistes defensors de drets de les persones migrants i refugiades. En el cas de Maleno és especialment flagrant, ja que l'activista espanyola ha estat víctima de la (in)justícia i dels serveis espanyols que han col·laborat amb l'estat Marroquí. I és que el cas d'Helena Maleno, processada al Marroc pels seus avisos a Salvament Marítim per rescatar immigrants en el mar, segueix obert malgrat el suport internacional que ha rebut l'activista.

Amb aquesta comunicació l'IPB demana que l'Estat espanyol tanqui la investigació d'Helena Maleno que es va iniciar a Espanya per la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres (UCRIF), i que sol·liciti la retirada de la denúncia del govern del Marroc, així com que es posi fi a l'assetjament que rep per part dels cossos de seguretat de l'Estat.