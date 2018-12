En defensa del territori

Entitats ecologistes del Montsià denuncien l’increment de l’espoli d’oliveres monumentals, centenàries i mil·lenàries

El passat 30 de novembre de 2018, l’Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura va declarar com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM) les Oliveres mil·lenàries del territori del Sénia, que abasta les terres de banda i banda del riu Sénia (zona catalana i zona valenciana). Aquest és un reconeixement equiparable al de Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.

En aquest sentit, segons el GEPEC-Ecologistes de Catalunya, Ecologistes del Sénia i Salvem lo Montsiàens trobem de nou amb un organisme internacional que es fa ressò de la importància mundial d’aquest patrimoni únic que representen les oliveres mil·lenàries i monumentals.

D’altra banda, el passat dimecres 28 de novembre la tècnica de la pedra seca va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. Un altre gran reconeixement mundial a l'esforç i al treball de moltíssimes generacions de gent del camp per crear un patrimoni que conforma una part important del nostre paisatge i que també tenim associat als vilars tradicionals amb els bancals d'oliveres monumentals, centenàries i mil·lenàries.

Tot i aquests continuats reconeixements, les esmentades entitats denuncien que a Catalunya les oliveres monumentals segueixen sense gaudir de cap protecció legal. "Mentre que a altres indrets, com és el cas del País Valencià, han dotat de protecció legal a aquest patrimoni, Catalunya ha esdevingut pràcticament l’únic lloc del món amb oliveres mil·lenàries i centenàries, on els espoliadors se les poden emportar, quan vulguin, de forma totalment legal", remarquen.

També manifesten les entitats ecologistes que molts han estat els polítics i persones influents del País que s’han omplert la boca parlant de les magnifiques oliveres mil·lenàries, molts, fins i tot, s’han anat a fer fotos al costat d’aquests monuments vius, les hemeroteques en són plenes. Mentre allí els polítics es feien la foto, més enllà els especuladors s’emportaven les oliveres i cap d’aquests polítics feia absolutament res per evitar-ho.

Les culpes són compartides, hem tingut governs de molts colors polítics formats per bona part dels partits del nostre arc parlamentari i cap d’aquests Governs, ni cap dels partits polítics que han donat suport a aquests governs, han fet res per protegir aquest patrimoni únic.

L’actual desprotecció de les oliveres monumentals a Catalunya, junt amb la protecció que gaudeixen a altres indrets, ha provocat un augment de l’espoli de les oliveres de les Terres de l’Ebre. Oliveres mil·lenàries, junt amb d’altres de centenàries són arrancades diàriament per ser venudes arreu d’Europa. Poc a poc el magnífic “mar d’oliveres” del Montsià i el Baix Ebre va quedant pelat i erm. Especialment greu és el fet que sovint els clients d’aquests “tractants d’oliveres” són els mateixos ajuntaments, i altres administracions públiques, que volen guarnir places i passejos amb oliveres mil·lenàries espoliades de les Terres de l’Ebre.

"Ahir, avui i demà (si ningú hi posa remei) camions plens d’oliveres seguiran sortint de les Terres de l’Ebre, mentrestant es faran actes de reconeixement a la importància mundial que representen les oliveres mil·lenàries del sud del País, tot plegat pura hipocresia, puntualitzen.

És realment hipòcrita veure sovint a polítics, molts/es amb càrrec de parlamentaris, reclamant la protecció de les oliveres monumentals, úniques al món, quan són ells/es els/les que han tingut i tenen les competències i capacitats per aconseguir aquesta protecció. Sovint semblen mers declaracions per netejar-se les consciències.

L’últim gran despropòsit a aquesta situació l’hem viscut ara fa uns mesos. El PSC presentava al Parlament de Catalunya una proposta de llei de protecció de les oliveres monumentals. Era una llei amb moltes mancances i així ho varem fer públic des de les entitats ecologistes, actuant en positiu i

plantejant millores, però era la primera proposta de llei per preservar aquest patrimoni, el primer pas cap una possible protecció real d’aquests monuments vius.

Des de les entitats GEPEC-Ecologistes de Catalunya, Salvem lo Montsià i Ecologistes del Sénia, varem fer un exhaustiu anàlisi de la proposta del PSC. Com a resultes es va elaborar un document amb apunts per tal de millorar la proposta de llei. Aquest document fou entregat a tots els partits polítics amb representació parlamentaria amb la intenció que servís de base per tal de fer esmenes de millora de la llei i així, entre tots els grups parlamentaris, posar fil a l’agulla per aconseguir una llei que protegís definitivament i eficaçment aquest patrimoni mundial que representen les oliveres monumentals.

La gran sorpresa va arribar quan els grups parlamentaris d’ERC i de Junts per Catalunya, que tant sovint s’han omplert la boca parlant d’aquestes oliveres, varen presentar una esmena a la totalitat amb la intenció de fulminar la proposta de llei presentada pel PSC i, en conseqüència, deixar a les oliveres monumentals novament sense cap llei que en garanteixi el seu futur.

Novament interessos de partit semblen tenir més pes que els interessos del País. Un País disposat a sacrificar un patrimoni únic al món, com són les oliveres monumentals, té un problema, un gran problema. Cada dia que passa, surten camions carregats amb oliveres grans. Per què no s’ha fet una tramitació d’urgència del projecte de llei de protecció?

Per a les entitats, cal una llei urgent per a protegir el que encara queda del patrimoni de les oliveres monumentals i un dels paisatges agrícoles més vells, a l’hora que bells del món: el paisatge de les Terres de l’Ebre lligat a les oliveres monumentals.

Una protecció que també tindrà un retorn i acabarà beneficiant a la pagesia i a la producció i posicionament de l’oli dels territoris, amb antigues i úniques varietats autòctones i locals.

El món reconeix les oliveres monumentals com un patrimoni únic, ara sols falta que els catalans ens ho creguem i que no deixem que alguns segueixin especulant i traficant amb aquestes oliveres, orgull de les Terres de l’Ebre i dels catalans.

Exigeixen que el nostre Govern, el Parlament i tots els partits polítics assumeixin les seues tasques i responsabilitats i que escoltin les veus internacionals que demanen que les oliveres monumentals i el paisatge agrari que les acompanya, sigui preservat i protegit pel gaudi de tota la humanitat!!