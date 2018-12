21-D

En llibertat els detinguts durant les protestes contra la celebració del Consell de Ministres espanyols a Barcelona

Cap a les 18h han sortit les tres últimes persones que encara restaven detingudes per les protestes contra la celebració del Consell de Ministres espanyols a Barcelona. Sumades amb les tres que han sortit de la Ciutat de la Justícia a quarts de 4 de la tarda, són les 7 persones que el Mossos va detenir en la jornada del 21-D a Barcelona. Més tres més a les Terres d'Ebre, un del quals va sortir en llibertat ahir i la resta aquest matí.

Els detinguts, a excepció d'un que he ha quedat en llibertat sense mesures, se'ls ha imposat mesures cautelars. Els investigats hauran de realitzar compareixences periòdiques i se'ls ha retirat el passaport i prohibit sortir del territori. Tots ells estan investigats per desordres públics i atemptat a l'autoritat.

Un jove de 19 anys perd un testicle després de rebre l'impacte d'un projectil de foam

Durant les protestes contra la celebració el Consell de ministres espanyols , un jove de 19 anys va perdre un testicle després de rebre l'impacte d'un projectil de foam disparat pels Mossos d'Esquadra. La víctima va ser traslladada a l’Hospital de la Vall d’Hebron, on va ser operat d'urgència per una perforació del testicle.

El llançament de projectils per part de la policia es va produir a la zona baixa de la Via Laietana, a l'alçada de Correus. El Centre per la Defensa Drets Humans Iridia està recopilant imatges per tal d'estudiar el cas.

Altres denuncies d'accions desmesurades dels Mossos

Cal remarcar també que la CUP Navarcles va denunciar que 3 companys van ser agredits "gratuïtament i sense motiu a Via Laietana pels Mossos mentre", i van ser ferits amb diverses contusions a cuixes i braços i un canell fracturat.

A l'Ampolla segons el CDR, els mossos van acorralar un grup de manifestants a l'espigó, lluny de la carretera on s’havien manifestat. Van agredir a cops de porres diverses persones sense motiu. Fet que ha denunciat en un comunicat la CUP.

Els CDR també van denunciar que a Girona van acorralar a manifestants fora de l'autopista en un carrer proper, no van carregar però en tenien ganes. Dos nois els va preguntar si podia marxar per un carrer lateral i li van respondre "Pruévalo".