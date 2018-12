Per la República

Elisenda Paluzie demana al Govern que reprengui el camí cap a la Indepedència i qüestiona la conselleria d'Interior

Cap a la independència. Amb aquestes paraules, l’Assemblea ha presentat avui el camí de l’entitat per afrontar els propers mesos. L’eslògan ja deixa entendre clarament l’objectiu de l’entitat: centrar els esforços per assolir allò que va fer crear l’ANC: la independència de Catalunya. Els actors Jaume Comas i Clara del Ruste han conduit l’acte, que ha aplegat a molts dels secretaris nacionals de l’entitat, i també representants d’associacions civils i de forces polítiques.

La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, s’ha mostrat molt crítica amb la situació actual. Ha admès que hi ha frustració, perquè la majoria independentista és “inefectiva”. Ha admès que hi ha converses amb els partits, però les posicions són “distants”, perquè fan lectures diferents del mandat de l’1-O i el camí a emprendre també és diferent. Per això és tan difícil la unitat. Unitat que, tanmateix, pot significar renúncies. Per això, l’ANC seguirà a la taula de negociació, per evitar “passes enrere”.

Paluzie s’ha mostrat també molt contrariada amb les noves propostes de referèndum formulades per partits independentistes aquests darrers dies, totes amb tres opcions. “Els referèndums són binaris, aquí i arreu”, ha dit. I ha demanat que, si s’ha de negociar, que sigui “amb moral de victòria”. “Hem guanyat moltes vegades, no malbarateu les victòries”.

El Govern s’ha de posar les piles

La presidenta de l’Assemblea també s’ha referit a les mobilitzacions i accions d’altres agents socials i cívics de l’independentisme, com els CDR, i ha demanat no criminalitzar-los ni demanar a ningú que es tregui una caputxa quan es pot aplicar la llei antiterrorista per haver participat, a falta de provar-ho judicialment en el cas de Tamara Carrasco o Adrià Carrasco, a un blocatge de vies.

Paluzie no ha defugit l’autocrítica. Ha admès que cal millorar, treballar d’altres maneres, i trobar la via pròpia de mobilització, amb objectius clars. Però al mateix temps ha demanat al Govern que es posi les piles perquè, si no compleix, l’única alternativa serà “la seva substitució”, cosa que cal evitar. Posteriorment, ha demanat saber si s’està treballant en la preparació de la independència, i ha demanat saber què esta passant amb els Mossos d’Esquadra.

Finalment, s’ha mostrat esperançada i optimista. La independència es pot aconseguir “sense dates, però aviat”, ha dit. “No volem esperar 7 anys a una eventual sentència d’Estrasburg”. Cal retrobar la brúixola cap a la independència. “Ens ho juguem tot”, ha conclòs.

Cap a la independència

En aquest camí cap a la independència, s’han presentat les diverses campanyes que estan en marxa o ho estaran properament. La primera, Primàries Catalunya, pretén impulsar primàries a diversos municipis de Catalunya per assegurar alcaldies independentistes. Consum estratègic, la segona campanya, pretén afavorir un consum de proximitat, responsable socialment, amb respecte pel medi ambient… amb l’objectiu de donar efectivitat real a la proclamació de la República catalana.

La tercera campanya, la del judici internacional, denunciarà la causa dels presos polítics, exiliats i represaliats, i demanarà l’anul·lació del judici, amb la voluntat de convertir-lo en un bumerang contra l’Estat espanyol. Per a dur-ho a terme, s’iniciarà una campanya de micromecenatge per a finançar-la.

La quarta campanya, Tu votes, tu comptes, vol aconseguir que les juntes de govern de les institucions que conformen l’estructura subgovernamental de Catalunya estiguin formades i dirigides per gent independentista perquè, quan arribi el moment de desconnexió, estiguin a punt per despondre de forma clara.

I finalment, la cinquena campanya, la de socis, persegueix l’objectiu d’enfortir l’Assemblea per enfortir l’independentisme. Les dades, que mostren un increment superior del 15% en socis de ple dret, pretén fer més gran l’Assemblea, l’única entitat que té com a raó única i principal la independència. I mostra d’aquesta voluntat de fidelitzar els socis, a partir d’ara cada soci tindrà un carnet de soci.

Durant l’acte, s’han projectat diversos vídeos, també d’accions noviolentes, amb la voluntat de reforçar aquesta estratègia.