Ni presos ni exiliats

El ple municipal de Molins de Rei demana amb una amplia majoria la llibertat dels presos i preses polítiques

El ple municipal de Molins de Rei del passat 29 de novembre va aprovar una moció a favor de la llibertat dels presos i preses polítiques, alhora que demanava la seva absolució i el retorn de les persones exiliades. La moció va ser aprovada amb els vots a favor del PDECAT, CUP, ERC, MC, ICV-MÉS i un dels regidors del PSC-PSOE. La resta de regidors/es del PSC-PSOE i el regidor no adscrit es van abstenir. El ple municipal està format per 21 regidores i regidors i només 5 es van abstenir.

Des de la CUP vàrem votar a favor de la moció i vàrem recordar que la repressió sempre ha estat habitual en l'estat espanyol per reprimir a tots aquells moviments que qüestionen el règim del 78 i el sistema capitalista. En aquest sentit continuarem lluitant per donar suport a totes aquelles persones represaliades, tant pel sistema judicial postfranquista com per les forces de seguretat estatals o autonòmiques.

Aquesta moció ha estat promoguda per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i us l'adjuntem a continuació.